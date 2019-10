"Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres" (Juan 8,32)

Conferencia realizada por Giorgio Bongiovanni en Italia

16 de junio de 2019 - Palermo-Italia

Pregunta:¿Por qué los extraterrestres no aterrizan y se muestran?

Giorgio: En pasado no lo hacían para respetar nuestro libre albedrío. Pero hoy la gente ya no tiene miedo y si no lo hacen es porque quieren salvarnos la vida y nos aman. En el momento en que decidiesen aterrizar, serían atacados con armas atómicas de parte de todas las potencias nucleares de la Tierra, excepto Rusia, y ellos deberían responder al ataque destruyendo el género humano. Los poderosos del mundo, que nos guste o no, en todo caso son elegidos por el pueblo, para bien o para mal. Entonces por amor no lo hacen: prefieren mejor avistamientos esporádicos antes que un contacto pacífico, en espera de órdenes que provienen de las Jerarquías Superiores, es decir las fuerzas de los arcángeles al servicio de Cristo y obviamente de Dios Padre. Tenemos que esperar los acontecimientos, también naturales, de modo que puedan hacerlo sin el riesgo de un ataque nuclear de las potencias de la tierra.

Pregunta: Tú has dicho que Jesús salvará a todos los ateos que no le han reconocido en la mente, pero si en el corazón. Esto lo comprendo si los ateos han creído en países que tienen religiones diferentes, porque no han conocido el Evangelio. No lo comprendo en cambio sí han crecido en países cristianos, han recibido el Bautismo, la Comunión. En el Evangelio leemos: "A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo". (Mt 10,32-33). Puedes aclarar a qué ateos se refiere?

Giorgio: Ante todo quisiera hacer una premisa teológica. Exceptuando algunos santos que han evitado que la iglesia católica se hundiera en el infierno (como San Francisco, Padre Pio, Santa Rita, San Antonio y pocos más), a partir del V siglo d.C. la historia de nuestra iglesia católica apostólica romana está rodeada por la mayor parte del tiempo de delitos, asesinos, pedofilia, guerras, torturas, riquezas, corrupciones. De hecho Cristo le dijo a Pedro "Construiré mi iglesia, y las puertas del Reino de la Muerte no prevalecerán contra ella" (Mt 16, 13-30), haciendo referencia al sacrificio de nuestros santos. En los primeros siglos la iglesia se puede decir que respetaba la enseñanza evangélica, pero después se convirtió en una alcoba de serpientes, asesinos malditos, criminales. Quiero recordaros que el Papa Alejandro VI (el papa Rodrigo Borgia), que fue elegido por el Espíritu Santo, masacró a uno de sus enemigos con el puñal. Su papado llegó al cúlmine de la degradación de la moralidad entre hijos ilegítimos, legítimos, obscenidad, lujuria, traiciones, homicidios. Por no hablar del tribunal de la Inquisición, hasta llegar a nuestros días, donde el papa Juan Pablo II dio la Comunión a dictadores feroces y sanguinarios como Pinochet, con el que se hizo fotografiar en el balcón del Palacio de la Moneda, en el 1987. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es otra. ¿Frente a tantas crueldades, actitudes ambiguas, denuncias omitidas y frecuentaciones peligrosas ¿cómo puede uno permanecer cristiano?

Nuestros ateos bautizados son perdonados, porque no logran creer o aceptar a Dios y nunca Le reconocieron frente a la historia de una iglesia prostituta y meretriz. Los ateos que Cristo salvará son los que en el nombre del hombre, del amor, de la solidaridad y de la hermandad, han amado al prójimo, se han dedicado a los demás y les han dado la vida. Oficialmente Giovanni Falcone no era creyente. ¿Piensas que ha ido al infierno, después de haber dado la vida por todos nosotros sicilianos, miserables, que no hemos tenido el coraje de luchar contra la mafia? ¿Piensas quizás que Pio la Torre, después de haber sacrificado su propia vida por nosotros los sicilianos, no haya ido al Paraíso? Estos son los ateos que hay que admirar, aplaudir, imitar. Cuando se presenten frente a Cristo, Él les dirá: "No me contemplabas en la mente, pero sí en tu corazón, porque has dado la vida por el prójimo, por lo tanto entrarás en el paraíso", mientras muchos de nosotros, católicos iremos al infierno, a la segunda muerte, porque hemos sido bautizados, confirmados, hemos tomado la Comunión y nos hemos casado, pero hemos traicionado a Cristo con nuestras cobardías. Esta es mi idea. Mi cuerpo ahora está parado, pero mi voz gritará en el desierto hasta que no me maten.

Continúa el próximo domingo.

