"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Todos podemos y estamos convocados a exteriorizan pequeños pero relevantes recuerdos y experiencias de nuestra iglesia de Campana. Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: - 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com También pueden entregarlo en la Secretaria Parroquial Av. Intendente Varela 382 - Campana. De Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hs. y de 16:00 a 19:00 hs. 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 27 de octubre de 2019 - Año I - Edición Nº 51 PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LUJÁN "Peregrinar es tan viejo como el hombre, un fenómeno humano permanente" en todos los tiempos, un recurso del hombre para expresar y dar respuesta a una inquietud, a una búsqueda. No es caminar por deporte. Es caminar por algo "trascendente", "divino". Las peregrinaciones tienen en la Iglesia una muy antigua tradición. La forma más tradicional de la peregrinación es "caminar solo o en grupo, hacia un lugar sagrado", con antecedentes en el Pueblo de Israel. Pero el caminar hacia una meta es imagen de algo más profundo: la vida es movimiento y, si tiene sentido, es siempre caminar hacia un objetivo, un ideal. Peregrinar es un modo peculiar de encontrarse con Dios: los peregrinos marchan orando con sus pasos y con sus cuerpos, con sus voces y con sus cantos, con sus cansancios y sus pies dolidos, y con su corazón fijo en la meta. Es la "oración del pobre" que lleva a la presencia de Dios y de la Virgen María lo que tiene y lo que es. El peregrinar tiene el "ritmo del corazón". La diferencia entre peregrinar y caminar es que el peregrino lo hace en presencia de Dios hacia un lugar santo. Es un acto que involucra la Fe. Se peregrina hacia adelante y hacia adentro. Peregrinar es, entonces, una metáfora de la vida. La devoción a la Virgen ha marcado la identidad cultural de nuestro pueblo. La peregrinación a Luján, es signo de esa identidad. Los peregrinos no son una sumatoria de individuos sino un pueblo que sabe cuál es su destino y que camina en comunidad. La Peregrinación del Pueblo de Dios a Luján, que este año 2019 lo hará bajo el lema: "Con María, al encuentro de Jesús y del hermano", tiene prevista tres salidas desde distinta ciudades pertenecientes a la Diócesis Zarate-Campana. La primera salida se hará el sábado 2 de noviembre desde la Plaza Mitre de Zárate, a las 16 hs., la segunda desde la Plaza Eduardo Costa de Campana, a las 18 hs. y la tercera desde la Plaza 12 de Octubre de Pilar, a las 23.30 hs. Durante el recorrido se irán incorporando fieles de provenientes de Partidos de Escobar, Baradero, San Antonio de Areco y Exaltación de la Cruz. El domingo 3 de noviembre, a las 06 horas, en la Basílica de Luján se oficiará la Santa Misa presidida por Mons. Pedro Laxague. El tránsito estará restringido en todo el trazado garantizando así la seguridad. Distintas instituciones como Cruz Roja, Bomberos Voluntarios, Círculo de Farmacéuticos y Escuela de Enfermería brindarán la necesaria asistencia a los peregrinos. Además se contará con ambulancias de alta complejidad y vehículos de Seguridad Vial en Campana y Zárate.

Salida de los peregrinos desde la Catedral Santa Florentina RECOMENDACIONES DEL EQUIPO ORGANIZADOR DE LA PEREGRINACIÓN En todas Celebraciones Eucarísticas se está pidiendo por los frutos de la esta peregrinación, para que sean muchos los hermanos que se reencuentren con Jesús y la Iglesia por medio de María. Aconsejamos a nuestras comunidades a prepararse física y espiritualmente, caminando periódicamente, rezando y confesándose, colaborando con agua, rosarios, etc. Les pedimos que sean activos agentes de difusión, dando a conocer por las redes sociales y whatsapp de los horarios, lugares y horas de partida, recorridos como así también la Misa en la Basílica. Los invitamos, a quienes les sea posible, participar en programas radiales, televisivos o que generen sus propios videos recogiendo testimonios en vivo y comunicación directa con los peregrinos, enviando mensajes y recogiendo intenciones para llevar a los pies y al Corazón de Nuestra Madre de Luján. Les recordamos que el recorrido cuenta con la animación espiritual, seguridad y asistencia sanitaria por eso los invitamos a que confluya a los distintos puntos del recorrido para poder contar con esos servicios. A los que no van poder ir caminando, les pedimos sus oraciones de apoyo, que durante esa noche se unan espiritualmente, especialmente a los enfermos y ancianos. Para participar como un móvil de animación se requiere inscripción previa y obtener la autorización para que durante la noche, aliente, congregue y apoye a los peregrinos. Por eso los convoco a que cada uno desde sus dones y carismas participe animando y colaborando. La Basílica estará abierta el domingo 3 de noviembre a partir de las 2:00 hs., donde habrá sacerdotes disponibles para celebrar el Sacramento de la Reconciliación. La Santa Misa presidida por nuestro Obispo Monseñor Pedro será las 6:00 hs. ¡¡¡GRACIAS, ESPERAMOS DE TODO CORAZÓN, SUS ORACIONES Y COLABORACIÓN!!!

Donaciones





Recomendaciones

Semblanzas entre hermanos:

Peregrinación Diocesana a Luján

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: