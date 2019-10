Publicidad Una vez más nos centramos en un nuevo destino que tiene para ofrecer el vecino país brasilero. Como casi todos los años, asoma una nueva playa que va tomando forma a medida que recibe infraestructura e inversiones y prensa. Es el turno de Touros, ubicado justo sobre el vértice que forma Brasil unos kilómetros al norte de Natal, aeropuerto al cual arriban como punto más cercano de conexión con Argentina. Comparte el mismo estado, Rio Grande do Norte, conocido ya por destinos turísticos como Natal y Pipa, de hecho es la misma distancia entre Natal y Pipa (90 Km), pero en sentido norte. No está bien comunicado por transporte público, con lo cual es importante pre-comprar el traslado del aeropuerto al pueblo de Touros. Esta esquina del norte brasilero se emplaza sobre una comunidad pequeña, de unos 30.000 habitantes, que como tantas historias que se asemejan, son originalmente pequeños puertos de pesca artesanal, devenidos a destinos turísticos. Pero este pueblo tiene una historia para contar. La plaza central está situada frente a la iglesia barroca de BomJesus dos Navegantes, que tiene 2 cañones testigos de la ocupación holandesa en 1640. La iglesia fue levantada en 1880. La gran cruz localizada en el exterior, a pedido de un fraile (Fray Sefarim), fue erigida para intentar, a través de los rezos y la fe, apartar las fuertes subidas de las aguas de esa época. Próximo a Touros, encontramos el faro de Calcanhar, de 70 metros de altura, el mayor faro de América Latina, situado en el encuentro de los litorales Norte y Este. Fue construido en 1912, y equipado en 1943 de una rueda-faro que le permite cubrir una distancia lumínica de 80 Km. Está abierto para visitarlo solamente los domingos de 14.00 a 17.00 Hs. La playa de Touros se caracteriza por una bonita y gran playa protegida de las fuertes olas por acantilados que se levantan del lado sur. El nombre viene por la existencia de unas piedras en forma de cabeza de toroen el siglo XVI. Como gran parte de las playas del norte de Brasil, la formación de bahías con acantilados, mata atlántica (bioma típico de los estados costeros del nordeste brasilero), la línea de cocoteros y una barrera de coral cercana a la costa es la combinación del lugar. El agua es verdosa-clara y encontrarán playas más tranquilas y otras más concurridas o de mayor oleaje. Cerca del faro que nombrábamos, encontramos el hotel Vila Galé, inversión de mayor envergadura del área, a unos 6 Km al sur del centro del pueblo. Este All Inclusive está dentro de un área verde y privada de más de 110.000 metros cuadrados, diseñada para darle soporte a los huéspedes más exigentes, dotada de 2 piscinas externas, Spa, deportes, restaurantes, bares y un espacio para los niños (Club Kids). Forma parte de la nueva ola de inauguraciones de resorts de playa del nordeste brasilero, uno más de la cadena portuguesa. No queremos olvidarnos de recomendarles que hagan la excursión a los Parrachos de Maracajaú, playa formada por piscinas naturales, dunas de arena y una geografía tan rara como atrapante. Los parrachos son una formación coralina, protegidas por el Estado de Rio Grande do Norte, ideal para una iniciación en snorkel o buceo, por sus aguas cristalinas y cálidas. A solamente 15 minutos en lancha llegan a los arrecifes de coral, siempre que el mar esté bajo y regresan cuando el mar empieza a subir, con caipirinhas y cervezas que ofrecen las mismas embarcaciones. La duración total es de aproximadamente 2 horas. Un bautismo de buceo en este sitio es ideal para comenzar a explorar este mundo sumergido. En las dunas de Maracajaú tienen además actividades diseñadas por los promotores locales de actividades. Buggy es siempre un clásico de estos sitios, cuatriciclos, cabalgatas y espacios para hacer sandboard. A metros, en sentido norte de Maracajaú, vale la pena conocer Pititinga Beach, una bahía realmente preciosa y con muy poca gente. No tiene ningún sitio para almorzar o cenar que valga la pena, pero está a mano para volver sin problema. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

