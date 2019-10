Villanueva, Las Palmas y Albizola se clasificaron para los Octavos de Final.

Después de las suspensiones por malas condiciones climáticas, finalmente se puso en marcha la Copa Fénix 2019, certamen que cuenta con la participación de los 19 equipos que compiten en el Torneo Oficial de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol. Y en la primera fase salieron a la cancha los seis equipos que se agregaron respecto a la pasada temporada.

Así, el primer duelo de esta Copa Fénix se jugó el jueves en cancha de La Josefa, donde Villanueva consiguió la clasificación a los Octavos de Final en definición por penales (2-1), luego de empatar 1-1 frente a Malvinas en el tiempo reglamentario.

Es mismo jueves, en el mismo escenario, se disputó el segundo cruce de primera fase, en el que Las Palmas venció 2-0 a Barrio Lubo con goles de Lautaro Guiffre y Luciano Bucci.

Finalmente, el viernes, nuevamente en cancha de La Josefa, Albizola se mantuvo en la senda positiva por la que transita en el Torneo Oficial y venció 3-1 a Deportivo San Cayetano con goles de Nicolás Stillo, Alexis Almada y Matías Godoy (Jaime Castillo marcó para el Sanca).

Con estos resultados ya quedó conformado el cuadro de Octavos de Final, que tendrá los siguientes enfrentamientos: Villanueva vs Atlético Las Campanas, Las Palmas vs Otamendi FC, Albizola FC vs Defensores de La Esperanza, La Josefa vs Lechuga FC, Real San Jacinto vs Desamparados FC, El Junior vs Deportivo San Felipe, Juventud Unida vs Mega Juniors y Atlético Las Praderas vs Leones Azules.