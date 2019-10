Al Tricolor se le escapó la victoria en el cierre de juego: fue derrota 72-68. En la próxima fecha visita a Belgrano (SN). Por la tercera fecha de la Zona Norte "B" del Torneo Provincial de Clubes, Ciudad de Campana perdió como local por 72 a 68 frente a Atenas de La Plata en un partido disputado el viernes por la noche en el gimnasio de Chiclana 209. De esta manera, el Tricolor cosechó su segunda derrota en el certamen, dado que anteriormente había caído ante Social de Alejandro Korn en su debut, mientras que por la segunda fecha había superado a Sportivo Pilar. En tanto, el elenco platense mejoró su record a 2-1. El encuentro comenzó muy parejo en el primer cuarto, con el CCC apoyándose ofensivamente en Matías Nieto y Damián Camejo (10 puntos entre ambos). Sin embargo, en el cierre de ese período inicial, Atenas estableció un parcial de 9-1 y se escapó 21-15. En el segundo cuarto, el local fue ajustando su defensa y con un Nieto determinante en ataque (13 puntos en el período) pasó a imponer condiciones, emparejó el marcador y se fue al entretiempo dos puntos arriba (38-36). En el reinicio, el Tricolor mantuvo su mejor andar y con conversiones de Camejo más triples de Federico Michelini y Francisco Santini pude extender su ventaja (48-42). Incluso, sobre el cierre de ese tercer cuarto llegó a tomar una máxima de 10 (56-46) con nuevos aportes de Santini y Camejo. Esa ventaja se extinguió en los primeros minutos del último período: con un parcial 9-0, Atenas de La Plata pasó al frente (59-58). De allí en adelante fue palo a palo, con ambos equipos alternándose el mando en el marcador, hasta que en "la chiquita" el juego se terminó volcando en favor del visitante, con Andrés Schroeder forzando faltas (salió Camejo por cinco foules) y sumando desde la línea de libres para aprovechar un cierre impreciso del CCC, que en este encuentro no contó con la experiencia de Camilo Cáceres en esos momentos determinantes (el base fue baja por un viaje que ya tenía programado de antemano). "Defensivamente no estuvimos bien en el primer cuarto, pero corregimos en el segundo y nos pusimos tanto a tanto; y en el tercer cuarto sacamos una buena diferencia defendiendo y jugando con la cabeza en ataque, aprovechando que teníamos una ventaja en el juego interior. En el último cuarto tuvimos algunos errores en situaciones de transición que nos podrían haber permitido quebrar el juego. No lo hicimos, ellos se recuperaron y en el final lo cerraron mejor", le contó el entrenador Sebastián Silva a La Auténtica Defensa. "Fue un buen juego y volvimos a demostrar que estamos a la altura del torneo, aun con una baja importante como la de Camilo. Nos quedamos tristes por la derrota, porque otra vez no pudimos resolver a nuestro favor un cierre muy parejo, pero estamos logrando ser un equipo duro y competitivo", agregó el coach Tricolor. En el otro encuentro de esta tercera fecha de la Zona Norte "B", Sportivo Pilar logró su primera victoria del certamen al vencer 71-64 a Social de Alejandro Korn como local. Mientras que el quinto integrante del grupo, Belgrano de San Nicolás, disputaba anoche, al cierre de esta edición, el Interzonal Norte frente a su clásico rival, Regatas de San Nicolás. En tanto, por la Zona Norte "A", Independiente de Zárate venció 81-74 como visitante a Colón de Chivilcoy con 16 puntos de los campanenses Juan Martín Petrosino y Gustavo Marafiotti (8 cada uno); mientras que Platense de La Plata superó 68-58 como visitante a Deportivo San Vicente. Por la próxima fecha de la Zona Norte "B", Ciudad de Campana tendrá un duro compromiso, dado que enfrentará como visitante a Belgrano de San Nicolás, mientras que Atenas recibirá en La Plata a Sportivo Pilar. En tanto, Social de Alejandro Korn jugará el partido Interzonal frente a Deportivo San Vicente. Y por la Zona Norte "A" jugarán: Platense (LP) vs Colón (Chi) e Independiente (Z) vs Regatas (SN). SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (68): Eliseo Iglesias (0), Francisco Santini (17), Matías Nieto (22), Federico Michelini (7) y Damián Camejo (19) (FI) Emilio Polese (0), Alejo Fioretto (3) y Nicolás Oscariz (0). DT: Sebastián Silva. ATENAS DE LA PLATA (72): Andrés Schroeder (12), Federico Borrajo (13), Ramiro Ciganek (5), Pedro Oviedo (0) y Facundo Attademo (10) (FI) Francisco Disipio (2), Álvaro Yarza (6), Juan Aude (6), Ezequiel Andreoni (9) y Lucas Nieto (9). DT: Oscar Remaggi. PARCIALES: 15-21 / 23-15 (38-36) / 18-12 (56-48) / 12-24 (68-72). JUECES: Franco Anselmo y Jorge Ale. GIMNASIO: Ciudad de Campana.



FRANCISCO SANTINI SUMÓ 17 PUNTOS EN ESTE JUEGO Y FUE UNO DE LOS MÁXMOS ANOTADORES DEL CCC JUNTO A MATÍAS NIETO (22) Y DAMIÁN CAMEJO (19).



Básquet:

Provincial; Ciudad cayó como local ante a Atenas (LP)

