Breves: Polideportivas

SE FUE BECCACECE

Luego de la derrota de Independiente ante Lanús por los Cuartos de Final de Copa Argentina, Sebastián Beccacece tuvo una reunión con los principales dirigentes del club y tomó la decisión de dejar de ser el DT del Rojo. Los malos resultados y su poco feeling con el hincha determinaron su temprana salida del cargo con una estadística floja: en 16 partidos dirigidos sumó 8 victorias y un empate, y sufrió 7 derrotas.

En su lugar asumirá Fernando Berón de forma interina hasta que se resuelva quién será el sucesor. La intención de los dirigentes, según trascendió, es que el interinato se extienda hasta fin de año y que el nuevo entrenador llegue por medio de la nueva secretaria técnica.

PEQUE, A LA FINAL

El argentino Diego Schwartzman disputará hoy la final del ATP 500 de Viena frente al local Dominic Thiem. "El Peque" se metió en el partido decisivo tras superar 6-3 y 6-2 al francés Gael Monfils en 74 minutos de juego. Por su parte, Thiem (5º del ranking mundial y máximo favorito del certamen) derrotó en semifinales al italiano Matteo Berettini por 3-6, 7-5 y 6-3. Hoy, Schwartzman irá por el cuarto título de su carrera, en lo que será su séptima final en el circuito mayor de la ATP.

En tanto, en Basilea, en "el patio de su casa", Roger Federer buscará un nuevo título cuando enfrente en la final al australiano Alex De Minaur. La leyenda suiza venció en semifinales por 6-4 y 6-4 al griego Stefanos Tsitsipas y hoy jugará por la décima corona de este certamen.

SAN LORENZO, SIN JUGAR

Por una falla en el reloj de 24 segundos de La Bombonerita que no pudo ser solucionada en el tiempo establecido, San Lorenzo se quedó con la victoria ante Boca Juniors y así consiguió el último boleto a los Cuartos de Final del Súper 20, instancia en la que se medirán frente a Obras Sanitarias. Los otros tres duelos (todos al mejor de tres partidos) serán: Gimnasia de Comodoro Rivadavia vs Ferro Carril Oeste, Regatas de Corrientes vs Quimsa de Santiago del Estero y San Martín de Corrientes vs Instituto de Córdoba.

INGLATERA FINALISTA

En la primera semifinal del Mundial de Rugby que se está disputando en Japón, Inglaterra confirmó su gran momento al superar 19-7 a Nueva Zelanda, que buscaba coronarse tricampeón mundial después de los títulos logrados en 2011 y 2015. El otro finalista de esta edición 2019 se definía en la madrugada de hoy entre Sudáfrica y Gales.

FIESTA REPROGRAMADA

Desde el Club Atlético Puerto Nuevo confirmaron que la Fiesta por los 80 años de la institución fue reprogramada para el sábado 2 de noviembre. Será desde las 18.30 horas con entrada libre y gratuita en las instalaciones del barrio Don Francisco. Según se anunció habrá shows musicales en vivo y servicio de buffet.