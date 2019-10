Tras largar en el puesto 31 y un incidente en el inicio de la carrera, el piloto de nuestra ciudad mostró un gran andar, giró más rápido que los líderes y terminó en 12º en la prueba de la categoría DD2 Senior que ganó el checo Petr Bezel. Fiel a su estilo y con la pasión que le genera el karting a flor de piel, el campanense Matías Milla dio ayer otra muestra de su capacidad en la especialidad durante la Final de la categoría DD2 Senior de la 20ª edición de la Rotax MAX Challenge Grand Finals que se desarrolló en Sarno, Italia, en el Circuito Internacional de Napoli. El piloto de nuestra ciudad partió desde el puesto 31, pero tras un incidente en la primera vuelta quedó 36º, en el fondo del pelotón, con 19 vueltas por delante. Pero eso no lo desanimó: se recuperó, terminó 16º en pista (a 5.303 segundos del ganador) y tras las revisiones técnicas, quedó 12º en el clasificador final. Así, a la bandera a cuadros, concretó un avance de 15 lugares respecto a su puesto de largada (31º); y posteriormente ese número mejoró a 19, convirtiéndose claramente en el piloto que más avanzó a lo largo de las 20 vueltas. Para ello, Milla tuvo un andar espectacular en pista, girando casi siempre en tiempos más bajos que los de los punteros (su vuelta más rápida fue de 58.886, uno de los mejores registros de la carrera), por lo que de haber tenido una mejor posición de largada habría estado en condiciones de pelear por los primeros puestos. "Me partieron en la primera vuelta. Quedé 36º, a 12 segundo de la punta. Sigo corriendo en Europa al más alto nivel sin dedicarme al karting como debería, pero las prioridades son otras", escribió el campanense tras la carrera. Y en el mismo tuit advirtió: "Este no es mi final en kart. Voy a volver". El ganador de la prueba fue el checo Petr Bezel, quien mantuvo un áspero duelo con el francés Nicolas Picot, que terminó en el 2º puesto. El podio lo completó el esloveno Xen De Ruwe. LOS DEMÁS ARGENTINOS Los argentinos que llegaron a las finales de las demás categorías del Mundial Rotax obtuvieron los siguientes resultados: -Micro Max: Ayrton Pérez y Thiago Falivene terminaron en el Top 10: fueron 4º y 7º respectivamente, después de haber largado en el 7º y 10º puesto. -Mini Max: Santiago Biagi quedó 36º después de abandonar a 12 vueltas del final. -Junior Max: Lucas Bohdanowicz largó 17º y concluyó en la misma posición. -Senior Max: Santiago Fabani largó 32º y sólo pudo ganar un lugar: fue 31º en la Final. -DD2 Master: Matías Rodríguez largó desde la pole position, pero no pudo cerrar su gran semana con victoria: terminó 3º. En tanto, Gastón Amboade ganó 13 lugares y finalizó 13º, mientras que Gustavo Carreira fue 24º después de haber largado 33º.

EN UNA CARRERA MUY PAREJA, CON PILOTOS DE GRAN NIVEL, MILLA FUE DE LOS MÁS RÁPIDOS Y EL QUE MÁS AVANZÓ.



Karting:

Matías Milla corrió una gran final en el Mundial Rotax

