La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 27/oct/2019 Atletismo:

El CCC logró 16 podios en el Provincial Sub 18







En una destacada actuación,obtuvo cuatro medallas doradas. También sumó cuatro de plata y ocho de bronce. El pasado sábado, en el Estadio Único de la ciudad bonaerense de La Plata, se realizó la edición 2019 del Campeonato Provincial de Atletismo Sub 18, evento organizado por la Federación Platense de Atletismo (FPA) y fiscalizado por la FPA en conjunto con la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires (FAPBA). Participaron más de 500 atletas y, entre ellos, el numeroso equipo del Club Ciudad de Campana, dirigido por el entrenador Diego Marquine, que consiguió 16 podios en total: cuatro medallas doradas, cuatro de plata y ocho de bronce. En pruebas individuales, quienes se alzaron con las medallas doradas fueron Bruno Godoy en 400 metros con vallas y Bianca Amante, en 2.000 metros con obstáculos. También se consagraron las postas 4x100 masculina, integrada por Lautaro Sánchez, Ulice Villalba, Bruno Godoy y Juan Pablo Lares; y la posta 8x300 mixta que conformaron Yazmín Arapey, Lourdes Rodríguez, Luca Perea, Iara López, Ulice Villalba, Bianca Amante, Bruno Godoy y Lautaro Sánchez. El detalle de todos los resultados conseguidos por el team Tricolor en la capital de la provincia es el siguiente: MEDALLAS DORADAS -Bruno Godoy: 1º en 400m con vallas (59s14) -Bianca Amante: 1ª en 2.000m con obstáculos (8m28s59) -Posta 4x100 masculina: Lautaro Sánchez, Ulice Villalba, Bruno Godoy y Juan Pablo Lares lograron el 1er puesto con 45s60 -Posta 8x300 mixta: Yazmín Arapey, Lourdes Rodríguez, Luca Perea, Iara López, Ulice Villalba, Bianca Amante, Bruno Godoy y Lautaro Sánchez lograron el primer puesto con 5m55s48, MEDALLAS DE PLATA -Lucas Figueroa: 2º en Salto en Alto (1,76m) -Malena Rodríguez: 2ª en 100m con vallas (16s76) y 2ª en Salto en Alto (1,45m) -Julieta Rodríguez: 2ª en Lanzamiento de Bala (10,63m) MEDALLAS DE BRONCE -Lautaro Sánchez: 3º en Salto en Largo (5,88m) -Ivo Torres: 3º en Salto Triple (12,41m) -Ulice Villalba: 3º en Salto con garrocha (2,85m) -Milton de Olivera: 3º en Lanzamiento de Disco (38,09m) -Malena Rodríguez: 3ª en Salto Triple (10,20m) -Julieta Rodríguez: 3ª en Salto en Alto (1,40m) y 3ª en Lanzamiento de Jabalina (31,12m). -Posta 4x100m: 3er puesto para Julieta Rodríguez, Malena Rodríguez, Iara López y Yazmín Arapey (54s48) OTROS RESULTADOS -Juan Pablo Lares: 4º en Salto en Alto (1,60m) -Luján Pérez: 4ª en Lanzamiento de Martillo y 9ª en Lanzamiento de Bala (7,98m) -Milton de Olivera: 5º en Lanzamiento de Bala (10,95m) y 7º en Lanzamiento de Jabalina (30,22m) -Bianca Amante: 5ª en 100m con vallas (18s07) y 7ª en Lanzamiento de Jabalina (22,47m) -Iara López: 5ª en 400m con vallas (1m20s15) y 8ª en 400m (1m08s01) -Julieta Rodríguez: 5ª en Salto en Largo (4,44m) -Malena Rodríguez: 5ª en Lanzamiento de Jabalina (28,59m) -Alejandro Lemos Grillo: 6º en Lanzamiento de Bala (10,89m) y 7º en Lanzamiento de Disco (33,04m) -Daiana Conti: 6ª en 100m con vallas (18s92), 9ª en Lanzamiento de Jabalina (14,97m), 10ª en Lanzamiento de Disco y 11ª en Lanzamiento de Bala (7,04m). -Yazmín Arapey: 8ª en Salto en Largo (3,99m) -Ulice Villalba: 9º en 400m (55s31) -Ivo Torres: 9º en Salto en Largo (5,53m) -Luca Perea: 11º en 400m (56s24) -Enzo Peña: 13º en Salto en Largo (5,26m).

EL CCC PRESENTÓ UN NUMEROSO EQUIPO EN EL COMPLEJO DEL ESTADIO CIUDAD DE LA PLATA.



Atletismo:

El CCC logró 16 podios en el Provincial Sub 18

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: