Rincón Tuerca

Nuestro e-mail: rincontuerca@ubbi.com FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo desarrolla este fin de semana otra carrera de su campeonato con el Gran Premio de México. Televisa Fox Sport. SUSPENSIÓN: Las cuestiones climáticas terminaron definitivamente la suspensión de la carrera para el Rally Federal en la ciudad de Chivilcoy que ahora sus dirigentes confirmaron que la misma se hará el fin de semana del 2 y 3 de noviembre. DECIDIR: En el equipo de Lisandro Acosta en algun momento del presente año se decidió que no solo se corra en San Andrés de Giles en los ciclomotores sino utilizar otros escenarios para tener otras posibilidades y no hacer todo el calendario en Giles donde se corre toda la temporada. ARMAN: Con todos los autos que se arman en el taller de Jorge D´ Ángelo se piensa llegar a este fin de año con todos corriendo donde la idea es que los pilotos que conforman dicha estructura puedan cerrar la temporada como meta para el preparador mencionado. CENTRO COMERCIAL: Ya habiamos dado cuenta en esta sección el centro comercial que viene armando Leonardo Villaberde en nuestra ciudad y se confirmó que dentro del gigante salón se podrá comprar ropa de las mejores marcas, un centro gastronómico, toda la línea deportiva para la alta competencia, llámese buzos, guantes, casco, botitas entre otras posibilidades. IDEA: La idea de Don Villaberde es poder inaugurarlo en los próximos meses dado como se viene trabajando en el lugar que también contará con un patio muy acorde para el verano, hasta para presentar motos y autos con escenarios para que toque alguna banda musical. MOTIVAR: La victoria obtenida por Constanza Toledo en la última carrera de karting en la categoría Kart Plus cuentan que motivó a todo su equipo que ya trabaja de cara a la próxima competencia a desarrollarse una vez mas en el kartódromo de Zárate. CORRER: Viene de correr en el kartódromo South Garda Karting de la ciudad de Lonato en Italia donde Santino Panetta disputó sus dos primeras competencias en suelo europeo. EXPERIENCIA: Fue parte de la categoría Mini Rock donde participaron 134 pilotos de todo el mundo y el pequeño piloto local quedó en el puesto trigésimo octavo en el grupo dos sin poder ingresar en ninguna de las dos finales pero acaparando una gran experiencia de cara al futuro. MOSTRAR: De cara a lo que resta del campeonato de motocross Marcos Garrido se mostró con su moto en el campeonato argentino con la atención del equipo Mx Debesa. INVITADO: Finalmente Vivian será el piloto invitado por Matías Milla para correr juntos el Renault del equipo oficial del Super TC 2000 en la carrera especial en el autódromo Juan y Oscar Galvez con los docientes kilómetros próximamente. PENSAR: Las ganas de correr le hace pensar a la señorita que pronto llegará su debut pero la familia no está de acuerdo y el tío quien desea verla en pista no pudo doblegarle el brazo a la familia de la señorita. Por el momento Ayelen sigue esperando. PIEDRAS: Cuentan que las piedras caídas dias atrás con la tormenta lo puso muy nervioso al piloto de categoría zonal ante observar como se deslizaban esas piedras sobre su auto particular. CONJUNTA: Parece que la llegada a las tablas por parte de Sandro Fiore ahora contagió a Bernardo Carfagno y dicen que están evaluando realizar una obra en forma conjunta algo que sorprendió a todos cuando el relator lo anunció en su programa de radio. País generoso! RESPETADOS: Los hermanos Carfagno son muy respetados y queridos de manera particular en el ámbito del automovilismo donde siempre colaboran con los pilotos de nuestra zona desde hace varios años en un deporte que también les agrada seguir donde sus familiares corren. ENDURO: La categoría de motos finalmente desarrollo en el dia de ayer otra carrera del campeonato en el escenario de Salto donde el caudal de piloto no fue el esperado donde el tema de las elecciones le quitó motos al habitual parque. DEFINIR: En el taller de la calle Urquiza en nuestra ciudad se trabaja en el Fiat Uno de cara a la próxima temporada donde aún no está definido quien será el piloto si su hijo, un amigo o el propio Sergio que nunca perdió sus ganas de correr. OBSERVAR: Dentro del mismo taller se puede observar además del Fiat Uno dos karting listos para sumarse a cualquier categoría que se de ante las necesidades de los propietarios de los vehículos mencionados. DOLOR: Los años pasan para todos y Alejandro Ferraro no escapa a esta realidad donde su cintura dijo basta y ese dolor hoy por hoy no le permite ser el navegante en el auto de Rally donde venía corriendo en dos categorías. PERMITIR: Vienen de correr en el kartódromo argentino en la categoría Prokart donde el piloto local Ignacio Lopez en la Clase Juniors arribó segundo en la final lo que le permite estar alejado en la punta del campeonato y a poco de poder concretarlo. Siempre con la atención total del karting por parte de su padre Marcelo. MOTOS: La comercialización de sus motos eléctricas por parte de FT energía ya concretó trabajar con tres terminales distintas con un parque para todos los gustos con calidad y una garantía para sus productos donde en la boutique de las motos en la esquina de Rawson y Alberdi se pueden observar y ver las bondades de cada marca. VOLAR: Los ex pilotos del TC del Oeste se reunen una vez por mes donde desde Campana suele ir Antonio Toledo y los muchachos que van de ciudad por ciudad están esperando venir a la cuna del primer auto argentino ante la invitación de nuestro personaje que no se decide. Cuentan que Alicia le cortó las alas al colibrí y no puede volar. La gente que es mala y comenta! VOLVER: Como ya adelantamos en esta sección el zarateño Daniel Olivera volvió a correr en karting en la categoría Pako desde su condición de invitado de Marcelo Nazzelo donde disfrutó de volver más allá de cualquier resultado. CONTINUAR: La señora Beatriz Rivarola acaba de jubilarse y desde su condición de secretaria de la categoría Alma con mas de 39 años ocupando este lugar habrá decidido dar un paso al costado pero los actuales dirigentes de la categoría le pidieron que continue por toda la experiencia que acumula. SUEÑO: Viajar en motos en un sueño que van concretando recorriendo parte de nuestro país y se los puede observar entre otros a "Patita" Palleyro y a "Santi" Escudero abocados a esta propuesta que les permite disfrutar de esta posibilidad entre varios compañeros de viaje. A.P.A.C.: Los dirigentes de la categoría confirmaron para el próximo domingo tras la suspensión por las cuestiones climáticas y se traslada al autódromo platense para este compromiso. DECIDIERON: Quienes tienen a su cargo los destinos del Campeonato Provincial de Motocross ya decidieron que la próxima carrera se llevará a cabo el venidero 10 de noviembre en el escenario de Navarro. DEFINIR: Continuando con la categoría de motocross están definiendo por estas horas si para el fin de semana del 30 de noviembre se presentarán en el circuito "Al Límite" de la vecina ciudad de Zárate. PELEAR: Para estas competencias el zarateño Valentino Lacognata confirmó su presencia ante la posibilidad de pelear por el campeonato en su clase con la moto que se hace en su taller y la asistencia del equipo Mx Debesa. FECHA: El fin de semana del 16 y 17 de noviembre fue elegido para la categoría del Rally Mar y Sierra para desarrollar una nueva fecha del campeonato en el trazado de la ciudad de Lezama luego de las malas cuestiones climáticas vividas. GANADORES: La categoría Pako viene de correr su Gran Premio en el kartódromo de Zárate donde los ganadores fueron en 1100 cc 4T: Franco Mazzulla, 1500 cc 4T: Emiliano Falivene, KF+40: Gabriel De Lucca. MN Light: Rodrigo Cortina, MBA: Martín Cordoba, Super Pako: Juan Molina, Promocional: Sergio Bastarrica y MNC: Cristian Galeano. VENDER: Fernando Moreno puso a la venta un carro Batan listo para usar, luces, cadena, cubiertas en muy buen estado como para empezar a utilizarlo cuando lo desee. ARRANCAR: Y arranca nomás el Super TC 2000 Esport este fin de semana en el Stand de Flown en el Argentina Game Show donde se va a desarrollar solo cuatro fechas y quien desee podrá ser parte de esta posibilidad. MOLESTO: Sus amigos aseguran que Gonzalo Conti está un poco molesto con esto de correr como lo venía haciendo donde fue de menor a mayor y no se animan a asegurar si continuará en la alta competencia. BAJARSE: El difícil momento económico que está sufriendo el mundo tuerca no escapó al talentoso joven campanense Marcos Garrido que finalmente debió bajarse de la alta competencia en el campeonato argentino de motocross cuando era uno de los posibles campeones en su clase. HERMANOS: Las cuestiones económicas no escapan a nadie y los hermanos Emma no son la excepción que hizo que el equipo de cuatro autos corriendo en el Rally Mar y Sierra pasen a dos donde además no van a todas las carreras. Cambia todo cambia! IDEA II: Continuando con la dinastía Emma hay una idea de concurrir a una carrera de Rally en la provincia de Córdoba donde allí cincuenta años atrás Don Ricardo padre de los actuales corredores comenzó su carrera deportiva también corriendo en el Rally Cordobés. GANAS: En reciente nota televisiva Victor Amaranto dejó entrever que sus ganas de correr en karting siguen estando latente y no descarta en algún momento volver a la escuela del automovilismo. PROYECTO: La intención de Ramiro Perez Noguera es armar su propia camioneta para sumarse a la categoría Cross Country donde hoy es navegante de Santillan y el hermoso proyecto apunta todo para la próxima temporada dado que los trabajos ya comenzaron en su vehiculo. Mirá vos! CORRER: En cuanto a Juan Santillan viene de correr en Mar Chiquita con su camioneta donde el piloto sigue acaparando experiencia para llegar de la mejor forma en el próximo campeonato que intentará realizar todo el calendario. FIESTA: Como ya adelantamos en esta sección los componentes de la comisión del Club del Primer Auto Argentino continúan sus trabajos para la próxima fiesta del automóvil a desarrollarse en el parque urbano el próximo primero de diciembre donde se convocó e invitó a comercios y empresas a ser parte de este evento tan representativo para la ciudad de Campana.

