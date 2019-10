La Auténtica Defensa. Edición del martes, 29/oct/2019 Accidentado y con la moto retenida







Fue el sábado a las 2 de la madrugada, en la rotonda de Mc Donald’s. No tenía papeles. Dos jóvenes a bordo de una moto se encontraban circunvalando la rotonda de Mc Donald’s cuando el radio de giro no les permitió evitar colisionar contra el sector izquierdo de la parte trasera de un remise Corsa que ingresaba desde el barrio Siderca. Uno de ellos, quien aparentemente manejaba, se encontraba particularmente golpeado y fue trasladado por el SAME hasta el Hospital San José para observación, mientras que el otro se negó a ser trasladado y minutos después abandonó el lugar a pie. Al no tener los papeles de la moto, el vehículo fue incautado por las autoridades al tiempo que el remisero le deseaba una pronta recuperación al muchacho, pero se lamentaba porque era la tercera vez que una moto sin papeles lo chocaba mientras trabajaba. Intervino Comando Patrulla Campana.

El conductor de la moto fue trasladado por el SAME hasta el Hospital San José para observación.

#Dato Choque en rotonda de Mc Donald's a las 2,00hs, frente a la Axion circulaba un Chevrolet Corsa, mientras que una gilera Smash 110 a notable velocidad golpeó el faro y guardabarro izquierdo trasero cayendo al pavimento. Uno de los jóvenes fue trasladado por SAME 3 CP 7 pic.twitter.com/npQklrIJZ8 — Daniel Trila (@dantrila) October 26, 2019

