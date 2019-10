El fin de semana se realiza la 41º Peregrinación diocesana a pie a Luján

Será el 2 y 3 de noviembre. El lema es "Con María al encuentro de Jesús y del hermano". El domingo a las 6 de la mañana se efectuará la Santa Misa presidida por el Obispo Pedro María Laxague. Desde hace 41 años los fieles de Campana parten anualmente en peregrinación a pie hacia Luján, que convoca a muchos vecinos no sólo de nuestra ciudad sino de los peregrinos que provienen de los siete partidos que componen la diócesis: Baradero - Escobar - Exaltación de la Cruz - Pilar - San Antonio de Areco - Zárate. El sábado 2 de noviembre parte a las 18 horas desde la Catedral Santa Florentina con el objetivo de presenciar la misa del domingo a las 6 de la mañana presidida por el Obispo de la Diócesis de Zárate - Campana, Monseñor Pedro Laxague. Él mismo bendecirá la partida, desde tres puntos: a las 16 en la Plaza Mitre de la ciudad de Zárate; a las 18 horas frente a la Catedral de Campana; y por último, la columna que sale desde Pilar que se concentrará a las 23 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Pilar. El lema de este año es "Con María al encuentro de Jesús y del hermano" y al respecto el coordinador Juan Modarelli comenta "no olvidarnos del otro, el saber que el otro que camina a mi lado tiene el mismo andar o dolencia y nos hacemos amigos al andar". Durante la caminata hay paradas oficiales: la primera es a las 19:30 en el Camping de los Petroleros, a las 21 horas en Los Cardales, luego otra, a las 23:30 en el cruce de rutas 6 y 8, a las 3 de la mañana Rotonda RP6 y RP34 (para columna de Pilar) y la última a las 3:30 en Open Door. Cruz Roja Argentina, Policía de la Provincia, Escuela de Enfermería, Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Seguridad Vial; Móviles de apoyo, Animación, Puestos con agua de la empresa ABSA, mate cocido, pancitos, tortas fritas...; dan una cobertura integral a los peregrinos ante cualquier necesidad que pueda surgir. Habrá confesiones en la Basílica desde las 2 de la mañana; y en esta oportunidad, en la rotonda de Open Door casi llegando a Luján. Durante la peregrinación habrá transmisión en vivo de Fm Santa María 91.3 Mhz: con la partida de los peregrinos, testimonios, oraciones y Santa Misa del domingo 3. Para aquellos que no caminan hay otras formas de colaborar como ir a Misa, rezar el Rosario en una determinada hora, colaborar con insumos para los peregrinos que van. El Diácono Sergio Pandiani sintetiza "la peregrinación es totalmente familiar, es una fiesta donde compartiremos la alegría de caminar, de ser hijos de Dios e ir al encuentro del hermano. Es el pueblo que camina y que vamos estar agradeciendo por todos los frutos que hayamos obtenido y por aquellos que no lo obtuvimos y tenemos la esperanza de que pueda cambiar". CONSEJOS ÚTILES Ropa liviana y clara (no jeans, no zapatos), zapatillas usadas, campera por si refresca a la noche, chaleco refractario, linterna, frutas. El Enlace para escuchar la Canción oficial de la peregrinación "Con María al encuentro de Jesús y del hermano": https://soundcloud.com/audios-zc/cancion-oficial-peregrinacion-a-lujan-2019 REDES SOCIALES Facebook: Peregrinación a Luján - Diócesis de Zárate Campana Instagram: PERELUJANZC Twitter: @perelujanzc



