Efemérides del día de la fecha: 29 de Octubre

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL ACV Fue instituido por el Congreso Mundial de Ataque Cerebral en el año 2008 con el objetivo de informar, prevenir y crear conciencia acerca del accidente cerebrovascular (ACV); el mismo se produce cuando el flujo de sangre que va al cerebro es interrumpido lo que provoca que el oxígeno no llegue a su destino y, en consecuencia, las neuronas se debiliten y mueran; las causas que pueden desencadenarlo son la hipertensión arterial, la diabetes, el sedentarismo, el tabaquismo, el colesterol alto y el alcoholismo; entre los síntomas se encuentran el debilitamiento o adormecimiento de piernas, brazos o la mitad de la cara, dificultad para hablar o entender, problemas para ver ya sea en uno o ambos ojos, pérdida de coordinación y dolor de cabeza intenso. SE FUNDA LA BASE MARAMBIO En tiempos en los que los viajes al territorio antártico se sucedían con más frecuencia los barcos, único medio para llegar a la Antártida, se convirtieron en transportes lentos y costosos que retrasaban el arribo de los tripulantes y cortaban las comunicaciones; ante esto la Fuerza Aérea propuso instalar una base aérea en el continente. Así, en el año 1951, el Vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio sobrevoló el noroeste de la península antártica y, al año siguiente, se avocó a la tarea de estudiar las superficies para establecer donde era óptimo edificar la base aérea; no obstante, un trágico accidente aéreo en el año 1953 terminó con su vida por lo que para homenajearlo se cambió el nombre de la Isla Seymour por Isla Vicecomodoro Marambio en el año 1956. Su labor fue retomada en el año 1968 cuando especialistas de la Fuerza Aérea llegaron a la isla a bordo del rompehielos ARA General San Martín para recolectar muestras del terreno, realizar observaciones y mediciones de la zona. En el año 1969, el avión monomotor DHC-2 "Beaver" partió de la Base Matienzo con destino a la Isla Marambio llevando a bordo a 23 oficiales y suboficiales, medicamentos, comestibles y un grupo electrógeno; cuando arribaron la "Patrulla Soberanía" al mando del Teniente Francisco Florencio Mensi estableció el Campamento "Alfa" y los hombres liderados por el Teniente Mario Víctor Licciardelo el Campamento "Beta" al pie de la meseta de la isla. Aislados, con temperaturas que sobrepasaban los 15° grados bajo cero y vientos de altas intensidades, estos hombres se apoyaron en la solidaridad y el trabajo en equipo para cumplir la misión de alisar el suelo de roca y barro congelado. Picos y palas retumbaron por meses en ese inhóspito y hostil lugar que, en el mes de septiembre, tuvo el primer aterrizaje en su pista que apenas llegaba a los 300 metros. Sin embargo, la situación de los militares se tornó tan precaria y desesperante que al mes siguiente del aterrizaje, el avión Hércules C-130 lanzó en paracaídas medicamentos, alimentos, ropa, carpas, palas y picos. Finalmente el arduo trabajo finalizó al haberse alisado los 900 metros encomendados que fueron inaugurados con el aterrizaje del avión Fokker F-27 que llevaba a bordo a autoridades militares y civiles. Juan Carlos Luján, integrante de la "Patrulla Soberanía", en diálogo con Infobae, decía sobre este momento: "para nosotros fue una locura porque se cumplía una utopía. Por primera vez se rompía el aislamiento entre ambos continentes. Llorábamos de emoción porque cuando decíamos por radio que estábamos haciendo una pista natural, la gente no nos creía. Pero ese vuelo inaugural fue la ventana para un cambio radical con las dotaciones antárticas: los heridos podían ser rescatados y ya no se tenía que permanecer un año si se suscitaban contingencias". SE ESTRENA "EL EXTRAÑO MUNDO DE JACK" Un día como hoy en el año 1993, se estrenaba "El extraño mundo de Jack." Dirigida por Henry Selick y producida por Tim Burton, la idea de esta película llegó a Burton cuando vio que en una tienda se cambiaba la mercadería de Halloween por la de Navidad, inspirado por esto escribió un poema: "era tarde en un otoño de la tierra de Halloween / Y el aire era un tanto escalofriante/ Enfrente de la luna un esqueleto sentado, /Solo, sobre una colina. […] Jack Skellington era su nombre / Estaba cansado y aburrido en la tierra de Halloween." Para poder realizar el film se hicieron alrededor de 227 marionetas y 400 caras con distintas expresiones para Jack; grabada con la técnica stop motion tardaron casi 3 años en finalizarla. En nuestro país se estrenó el 27 de octubre del año 1994.

Efemérides del día de la fecha: 29 de Octubre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: