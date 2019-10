Con la victoria del sábado ante Los Pinos en Pilar, las Celestes llegaron a 16 triunfos en 21 presentaciones. Además cosecharon tres empates y sólo sufrieron dos derrotas. Cerrarán la Zona E7 visitando el sábado a Quilmes y luego, el 16 de noviembre, jugarán Cuartos de Final de los playoffs por el título de la Primera E.

La Primera Damas de Hóckey sobre Césped del Campana Boat Club derrotó este sábado 3 a 1 a Los Pinos como visitante y, de esa manera, se aseguró el primer puesto de la Zona 7 de la Primera División "E" del Torneo Metropolitano de la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA).

Así, las Celestes se adjudicaron el único ascenso directo a la Primera "D" que otorgaba esta Zona 7 y se clasificaron también a los playoffs por el título que se disputarán desde el 16 de noviembre y de los que participan los ganadores de las ocho zonas. Entonces, tras esa instancia de eliminación directa, los cuatro ganadores jugarán semifinales el lunes 18 (feriado), cuando se decidirán los finalistas (a disputarse el 23 de noviembre).

Cuando todavía resta una fecha para finalizar el fixture de la Zona E7, la campaña del Boat Club es excepcional: 16 victorias, 3 empates y apenas 2 derrotas. De esa manera cosechó 51 de 63 puntos posibles y tiene actualmente el 80% de efectividad. Además, es el conjunto más goleador (62 tantos a favor) y el de mejor diferencia de gol (+42).

Ante Los Pinos, el pasado sábado en la sede "El Pinazo" del Belgrano Athletic Club de Pilar, las Celestes se impusieron 3-1 con doblete de Sofía González (llegó a 19 en el torneo y se convirtió en la máxima artillera de la Zona E7) y un tanto de Defina Fernández Palazuelo.

Encima, ese mismo sábado, ni Santa Bárbara ´´E´´ ni Luján Rugby Club, los escoltas del CBC, consiguieron ganar sus partidos, por lo cual el equipo dirigido por Gabriel Sáenz hubiera logrado el ascenso con cualquier resultado ante Los Pinos.

Las de Manuel Gonnet empataron 1 a 1 contra Quilmes "E", mientras las lujaneras empardaron sin goles ante Belgrano Day School. Por eso, eleenco campanense llega a la última fecha con 7 puntos de distancia, una ventaja muy grande que habla de la regularidad y superioridad que ha mostrado a lo largo del torneo.

Los demás resultados de la fecha fueron: Hurling ´´C´´ 3-1 Comunicaciones, Vicentinos ´´B´´ 0-4 Huracán y C.A.S.A. de Padua 4-0 Club Manuel Belgrano.

La próxima fecha, la última de la fase regular previa al comienzo de la liguilla por el título de la divisional, se jugará este sábado 2 de noviembre y tendrá al CBC visitando a Quilmes ´´E´´. Además jugarán: Hurling ´´C´´ vs. Los Pinos, Belgrano Day School vs. Santa Bárbara ´´E´´, Vicentinos ´´B´´ vs. Comunicaciones, C.A.S.A. de Padua vs. Luján Rugby Club ´´B´´ y Club Manuel Belgrano ´´B´´ vs. Huracán.



LAS CELESTES FESTEJARON EL SÁBADO EN PILAR TRAS VENCER A LOS PINOS.

TRES VICTORIAS EN DIVISIONES MENORES

El sábado, en la jornada ante Los Pinos, el Campana Boat Club obtuvo tres victorias en los encuentros de divisiones menores:

-Séptima División: Victoria 7 a 1, con goles de Azul Ale, Clara Daireaux, Agustina González, Guillermina Izzi, Rosario Tarelli, Bianca Tirabasso y Pia Dell Acqua

-Sexta División: Victoria 7 a 0, con goles de María Del Pilar González (3), Catalina Arrambide, Guillermina Figueroa, Karen Isauro y Azul Montero.

-Quinta División: Empate 2 a 2, con goles de Chiara Faggioli y María Luz Balerio Echeverría.

-Intermedia: Victoria 3 a 1, con goles de Bárbara Brezzi (2) y María Eugenia Díaz.