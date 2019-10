Abella: "Vamos a generar nuevos lazos con la Provincia y la Nación"

P U B L I C



Tras ganar las elecciones por el 54% de los votos, Abella se refirió ayer a la relación que espera entablar con los nuevos mandatarios peronistas. Y explicó que su prioridad es "tener clara la economía del Municipio" y "mantener las cuentas saneadas". El intendente Sebastián Abella habló este martes sobre las prioridades que asumirá en su segundo mandato y la relación que el Municipio de Campana establecerá con los gobiernos provincial y nacional que, a partir del 10 de diciembre, pasarán a ser controlados por el Frente de Todos. Abella obtuvo en los comicios del domingo el 54 por ciento de los votos y le sacó 16 de ventaja al concejal Rubén Romano, su principal competidor y la apuesta del peronismo para retornar al poder. El jefe comunal se aseguró así la continuidad de su proyecto político en el Municipio por cuatro años más y, además, recuperar la iniciativa en el Concejo Deliberante, órgano en el que pasará a contar con mayoría propia. Pero ayer, durante una entrevista que concedió a FM Santa María, el intendente advirtió que se abre una nueva era para su gestión en la que buscará "tener clara la economía del Municipio". "Obviamente vamos a hacer algunos cambios lógicos. Si un secretario se va al Concejo Deliberante, hay que hacer cambios. Eso es importante, pero me interesa más hoy tener clara la economía del Municipio, que es la madre de todo. Tenemos 40 días para resolverlo", expresó el jefe comunal. Para Abella, "el año 2020 en cuanto a la económico va a ser duro", por lo que será imprescindible "mantener las cuentas saneadas", objetivo que demanda "entender la situación de hoy y del mañana" de las cuentas municipales. "En estos cuatro años, siempre supimos cómo planificar las inversiones del ejercicio", destacó Abella. Su meta, remarcó, es mantener ese orden en las finanzas públicas para "a partir de ahí, ver qué dinero tenemos para seguir creciendo en obras". Al respecto, el jefe comunal señaló cómo las reformas encaradas en la Rocca, la plaza Eduardo Costa, el Parque Urbano y la Escuela Normal, junto a la ampliación de la Rivadavia y la Costanera, "le están cambiando el color a Campana". En el caso de estas dos últimas iniciativas, reconoció que se trata de "desafíos muy grandes" que todavía "no se pudieron terminar", pero aclaró que "están en marchas y recibirán su broche de oro". Y para el caso de la costanera en particular, manifestó que los números para concretarla "no están muy lejos" de las posibilidades del Municipio, por lo que confió "poder terminarla con financiamiento municipal". Consultado sobre la llegada de recursos a Campana provenientes de instancias superiores de administración, afirmó no tener dudas. "Se abre una etapa de diálogo con los gobiernos nacionales y provinciales en donde seguramente encontraremos canales de comunicación. Vamos a generar nuevos lazos con Provincia y Nación", confió. "Es una construcción que arranca el 10 de diciembre", avizoró el jefe comunal. También se refirió a su relación con el HCD. "Campana tuvo dos años de retrasos importantes por no tener un Concejo Deliberante que piense en la ciudad", fustigó, por lo que deseó "avanzar" en esos temas pendientes a partir de la asunción de sus nuevos concejales.

EL INTENDENTE, ADEMÁS, CELEBRÓ LA RENOVACIÓN EN EL HCD: "CAMPANA TUVO DOS AÑOS DE RETRASOS IMPORTANTES POR NO TENER UN CONCEJO DELIBERANTE QUE PIENSE EN LA CIUDAD", ASEGURÓ.





ABELLA ESTUVO AYER EN LA MAÑANA DE FM SANTA MARÍA JUNTO A GASTÓN MOLINA.

Abella: "Vamos a generar nuevos lazos con la Provincia y la Nación"

