Un menor falleció en el Hospital San José tras ser golpeado en la escuela

Tenía 12 años y vivía en Zárate. El viernes habría recibido una patada en el pecho, mientras estaba en la escuela en la vecina ciudad. "Nadie me había dicho nada. El médico me preguntó tres veces si había sido golpeado y le dije que no", señaló su madre. "Lo único que quiero es que los docentes sean más responsables con los chicos y algo así no vuelva a pasar", señaló ayer por la mañana Leonela Cardozo en la vereda de la Escuela 35 del barrio FONAVI de Zárate al ser abordada por los medios. Uno de sus tres hijos, Lautaro Cardozo, de 12 años, falleció el viernes por la noche en el Hospital San José de nuestra ciudad. Según el relato de la madre, había retirado de la escuela al niño el viernes al mediodía y ya en su casa del barrio Bosch, el menor había sufrido mareos y sangrado por nariz y por boca. Cuando llegaron al Hospital San José comenzó a ser atendido en la guardia e incluso se le hicieron radiografías, pero falleció a la hora de ser ingresado. "Nadie me había dicho nada. El médico me preguntó 3 veces si había sido golpeado y le dije que no. Tal vez, con esa información, mi hijo hubiese salvado la vida", resumió la madre. Consultada al respecto, Silvana Chavez, vicedirectora del establecimiento educativo, confirmó que la docente del curso de Lautaro "fue separada del cargo para poder resguardar la continuidad de los chicos frente a la situación". Versiones sin confirmar indicaban que el golpe que recibió en el pecho Lautaro fue una patada, propinada por otro niño que practica Karate. "Tuvo una pelea, temprano, donde recibió un golpe en su pecho. No estaba enterada de esto, y la maestra no me comunicó, no me llamó ni me informó de esto. El nene dijo que le dolía el pecho, que estaba mareado y que había sangrado por la nariz. Nadie me llamó y el nene salió de la escuela con mareo y dolor de cabeza" señaló la madre, quien consideró que su hijo no le contó de la pelea ese mismo día porque ella "le pedía que no pelee con sus compañeros". Se estima que tardará dos semanas el informe de la autopsia.

“Lo único que quiero es que los docentes sean más responsables con los chicos y algo así no vuelva a pasar", señaló la madre, quien tiene a otros dos hijos más en la misma escuela.



Un menor falleció en el Hospital San José tras ser golpeado en la escuela

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: