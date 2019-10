Ratola repasó su gira musical por España

Visitó las ciudades de Madrid y Barcelona, donde participó de ciclos, grabaciones de videos y hasta tuvo entrevistas con medios internacionales. Cuenta su experiencia y de regreso asegura: "Si hay algo que me emociona es que Campana se haya vuelto ese polo de cantautores que yo soñé hace mucho tiempo". El artista local Cristian "Ratola" Gigena regresó hace diez días de su tercera gira por España donde brindó una serie de shows, participó de diferentes ciclos, grabaciones de videos, y hasta realizó entrevistas para medios internacionales entre otras cosas. "La verdad que fueron días muy intensos pero muy lindos, realmente no paré un segundo. Toqué durante diez días por todo Madrid y Barcelona, algunos días en más de un lugar, llevando mis canciones y compartiendo escenario con mucha gente nueva y muchos colegas ya conocidos", comenta a La Auténtica Defensa. Ratola realizó dos grandes shows uno en Madrid y otro en Barcelona, en el medio participaba de ciclos y/o micros. El primer show fue en Madrid, en "La Fidula" (mítico lugar de la capital española), "ya tenía el placer de conocer y quería tener un show propio ahí", recuerda. Compartió escenario con Dadu & The Transparent band, una amiga/colega Argentina a "quien quiero y admiro mucho". También compartió un ciclo con Juan Manuel Barrios (uruguayo) quien abrió un show de Ratola el 7 de septiembre pasado en Bisellia Bar. A su vez el uruguayo lo invitó a tocar con él en Barcelona en un show en una librería. "Cuando tenes alguien conocido allá, entras al lugar con un 50% ganado a que la gente presta atención al show de otra manera". Una vez llegado a Barcelona el recorrido fue similar. Tocó y conoció música nueva, hasta grabó una canción titulada "Primero lo primero". Culminó con un show junto a grandes artistas catalanes en Espacio Mute junto a Juan Blas. "Lo conocí la primera vez cuando viajé, luego él vino a Argentina y seguimos en contacto", cuenta. El vecino se mostró contento de haber podido difundir su repertorio entero. "El show arranca muy tranqui, luego va tomando alegría y movimiento, va teniendo participación la gente, creo mucho del trabajo en conjunto". Haciendo un balance del viaje lo considera positivo. "Cuando uno se va de gira el laburo empieza mucho antes, tratando de lograr efectividad en cada paso que das. Apostar a tener un gran show en cada lado es importante", además "es necesario recorrer los ciclos y micros, funcionan muy bien, son efectivos y llevarse toda la información". Aconseja "cada vez que uno tiene la chance de viajar es lo mejor" y agrega "tuve la suerte de contar en los shows con gente de Campana, de Zárate, de Lima y de Capital que se acercaron a dar su apoyo, como así también volver a ver a gente de Madrid/Barcelona que no veía desde 2016". Cristian está hace muchos años insertó en el ambiente de la música la cual define como "mi vida" y algo que "se transforma constantemente, no hay que renegar de eso. Siempre tiene cosas interesantes por descubrir y es importante escuchar todo". Fantaseando con su regreso el año que viene asegura "articular mis vacaciones, en lugares que me encantan como por ejemplo España y México con la gira es el paquete ideal. Si miras mi Facebook e Instagram está repleto de músicos de allí". "Si hay algo que me emociona es que Campana se haya vuelto ese polo de cantautores que yo soñé hace mucho tiempo", cierra. ESCUELA DE ARTE Cristian en las próximas semanas se recibirá de Profesor de Música de la Escuela de Arte. Está realizando actualmente prácticas en las escuelas. "La música siempre fue vista de una manera mucho más estructurada, hoy en la Escuela de Arte nos preparan para que enseñemos los conceptos, que acerquemos a los chicos a la música. Encontrar puntos en común y eso me motiva". Personalmente los profesores "tanto pedagógica como musicalmente me brindaron herramientas muy importantes que en el último disco, por ejemplo hay muchas cosas que las pude llevar a cabo". 2019 Ratola presentó su tercer disco en el mes de abril llamado "Otro Mundo" y se puede escuchar en Spotify, YouTube y demás plataformas. "Tal vez no era el momento de sacar el disco, pero yo necesitaba una renovada artística". El 7 de diciembre realiza su último show del año a modo de despedida en el teatro Bisellia Bar.

"La verdad que fueron días muy intensos pero muy lindos, realmente no paré un segundo", le contó a la auténtica defensa.

Así de contento me despido de #Madrid. Hola #Barcelona ❤ pic.twitter.com/4HmR00FQ5Y — Cristian Gigena (@ratolaratola) October 3, 2019 Aquí un fragmento de mi participación en @libertad8cafe en @microabiertol8 ❤ https://t.co/9iekG51SYh — Cristian Gigena (@ratolaratola) October 1, 2019 Estoy muy emocionado! Realmente! Primero por lo que fue el show con un público hermoso que se canto todo y segundo por ver como la quieren a @SoyUnaDadu en este lugar! Merecidísimo!

Gracias #LaFidula , gracias Transparent Band, gracias #Madrid ❤ pic.twitter.com/4AC9vad423 — Cristian Gigena (@ratolaratola) September 30, 2019

Ratola repasó su gira musical por España

