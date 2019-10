Fue ayer al mediodía, en el semáforo de Rivadavia y Chacabuco. Una vecina domiciliada en Coletta al 500 sufrió un accidente ayer mientras manejaba su Yamaha FZ en las inmediaciones del semáforo de Rivadavia y Chacabuco, cuando falló el freno de la moto y no pudo evitar colisionar contra un Toyota Corolla que esperaba la luz verde. La mujer, quien sufrió un golpe en uno de sus brazos y en una de sus rodillas, fue trasladada por el SAME hasta el Hospital San José donde fue revisada. Intervino personal del Comando Patrulla Campana asignado a la zona 7.

La mujer sufrió un golpe en uno de sus brazos y en una de sus rodillas.

#Dato Choque en Av Rivadavia y Chacabuco, un Toyota Corolla detenido en el semáforo fue impactado de atrás por una Yamaha FZ que se le bloqueó el freno delantero y se metió bajo el paragolpe. La mujer que conducía con golpe en un brazo y la rodilla trasladada por SAME 3, CP7 pic.twitter.com/SS8wWueGjk — Daniel Trila (@dantrila) October 29, 2019

Falla el freno y termina debajo de un Corolla

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: