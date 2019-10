Oscar Etchart

El aumento de votos de Macri tiene varios ejes para considerar a futuro. Primero, se prueba que al no haber pensamientos ideológicos sólidos, con discurso guionado se pueden dar vuelta miles de voluntades en poco tiempo. Segundo, se cargó la campaña al hombro y se jugó al cara a cara solo él, pero enfrente tenía un Frente que no pretendía confrontar y no entró en el juego del falso debate de marcar agenda. Y tercero, Macri aprendió de golpe lo que el Frente de Todos hacía mucho tiempo venían haciendo, descubrió que las redes sociales en la Argentina no influyen en el voto, los trolls fracasaron, por eso las encuestas le daban lejanas. Esta elección es interesante, Axel se recorrió la Provincia hablando en persona, pero Vidal por ser leal no salió en campaña para no opacar a Macri y pagó muy caro su sedentarismo. En Campana Abella ganó porque cuando se sintió cercano en las encuestas y con riesgo de derrota, observó la inacción opositora, y se caminó con el uno a uno. La ciudad completa una estrategia que utilizó por décadas el Peronismo y que aún es perenne. Utilizó además las picardías que da tener el recurso político que genera valor agregado. Lo usamos todos con más o menos pudor pero siempre se usó. A modo de ejemplo recuerdo el día de la Madre hacía frío pero en la plaza el único Partido era el de él y estaba allí, la sociedad lo veía… Esas capacidades hay que observarlas y observar que lo que dije al principio al no tener ideologías con convicciones la práctica es hacer lo contradictorio a las PASO. Era tiempo de buscar asfixiar el discurso al otro. Macri se vio perdedor y salió a pelear, Fernández no lo dejó porque seguía con la gente fortaleciendo. Acá Abella apostó a defender y crecer, mientras Romano se quedó sin estrategia haciendo post- PASO lo mismo que ya lo había hecho perder. Son sólo errores. La próxima elección será diferente con otros actores. La UCR hoy chupada y dormida por el PRO no creo le interese fracasar... y el Peronismo ya viejo, chapa y pintura no le alcanzará, deberá llamar a similares. Se opinó demasiado de política sin saber nada de ella, el "me gusta" en las redes no es lo real a la hora de las urnas.

Opinión:

El arte de lo posible

Por Oscar Etchart

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: