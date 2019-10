P U B L I C



Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. UN ARBOL, VARIOS PROBLEMAS "Vivo en Belgrano 574 piso 1. Pago mis impuestos. Pero vivo encerrada. No puedo abrir las ventanas por el olor de la basura y las abejas del árbol. Hice muchas denuncias y nunca solucionaron el tema. Parece que esa vecina dueña del árbol tiene coronita. No podan el árbol y los basureros no llevan la basura. Por favor alguien haga algo", escribe Verónica. PIDEN RENOVAR REFUGIO "Me gustaría pedir si fuera posible actualizar el parador de colectivos de 9 de Julio y Rawson que hace años lo colocaron y nunca más lo cambiaron. Desde ya gracias", muestra Mónica. POR UNA "PRONTA LIMPIEZA" "Estas fotos corresponden a desagüe y cruce de calle en Perrone y Saldivar (ex sin nombre) barrio Don Francisco. Solicito por este medio al señor intendente ya que considero la manera más rápida y eficiente de reclamar la pronta limpieza", escribe Ernesto. #QuejaVecinal caño de agua roto bajo la calle, en Maipú 487 barrio Dallera, el asfalto se está averiando gradualmente por el charco permanente y el paso de los vehículos, varios reclamos realizados a @ABSAOficial pic.twitter.com/xc6nByp7k4 — Daniel Trila (@dantrila) October 29, 2019 #Dato Choque en Colectora Sur y Gavazzi, esquina siempre llena de agua y verdín, en barrio 9 de Julio. Una Gilera 110 Smash y un Peugeot 308. La conductora de la moto (24) fue trasladada al hospital por Bomberos móvil 43 a cargo Of Lauque, CP zona 8, dirección de Tránsito. pic.twitter.com/j8bgWxp4pr — Daniel Trila (@dantrila) October 29, 2019

30 de Octubre de 2019:

Quejas Vecinales

