Volkswagen inauguró un Concesionario Oficial en Zárate

Será la casa central del corredor Escobar – San Pedro de la firma Hauswagen. La inversión supera los U$S 2 millones. Luego de poco más de dos años sin presencia en nuestra zona, a través de la firma Hauswagen, la terminal Volkswagen vuelve a tener un concesionario oficial a partir de este lunes. Ubicado en Justa Lima 1671, el local de unos 2600 metros cuadrados cubiertos, tiene servicio de venta de unidades 0km, stock de repuestos y accesorios, además de taller totalmente equipado. La inauguración tuvo lugar a última hora de la tarde, y contó con la presencia de Guillermo Fadda, Vicepresidente de Ventas y Márketing de Volkswagen Argentina y del titular de la cadena de concesionarios Hauswagen, Daniel Casanno. "Ya son 5 las sucursales –comentó Fadda- de la marca que están bajo la responsabilidad de Hauswagen, lo cual demuestra que estamos haciendo las cosas bien, que hay mucho compromiso y mucha pasión en el día a día y creo que es algo que los clientes de Zárate, Campana y aledaños van a tener la oportunidad de comprobarlo, y conocer de primera mano la amplia gama que Volkswagen tiene en la Argentina, además de un servicio de posventa con altísimos niveles de tecnología y de calidad". "Hay una desaceleración del mercado, como era de esperar, pero estas son inversiones a largo plazo. Esta puesta en marcha de un concesionario integral tiene un proceso de amortización que excede la crisis que estamos viviendo y entendemos como puntual. Venimos de una industria de casi 900 mil autos, se viene achicando pero no tenemos la menor duda de que va a haber una recuperación importante en la medida en que se puedan acomodar las condiciones financieras para reponer las unidades que faltan en la calle (…) Hacía un tiempo que la marca no tenía presencia en la zona, y ese mercado hay que cuidarlo: los clientes necesitan comprar su auto muy cerca de donde reciben el service oficial o se reparan. Hablamos de autos que tienen cada vez más tecnología incorporada y se necesita de talleres con el herramental adecuado para intervenir". Según se adelantó, con la compra de un 0km, aquellos residentes en Campana, Zárate y Lima tendrán de regalo el polarizado, un kit de seguridad y un 20% de descuento en la mano de obra del primer service.

El local de unos 2600 metros cuadrados cubiertos, tiene servicio de venta de unidades 0km, stock de repuestos y accesorios, además de taller totalmente equipado.





Daniel Casanno y Guillermo Fadda anoche, realizando el tradicional corte de cintas de la flamante concesionaria ubicada en Justa Lima 1671.





Durante la reunión se anunció una promoción especial para los vecinos de Campana, Zárate y Lima que compren un 0Km.



Volkswagen inauguró un Concesionario Oficial en Zárate

