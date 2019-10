El jardín de infantes, conceptualmente, es un espacio institucionalizado en el que los niños se asoman al mundo más allá de las fronteras de la propia familia. El Jardín de la Dante busca educar para la convivencia, para que los niños logren desplegar sus potencialidades, para que todos tengan la palabra, para el logro de la autonomía, para saber hacer uso de la libertad. La propuesta busca educar para la vida, mediante proyectos de aprendizaje activos dándole a cada niña y niño la posibilidad de desarrollarse como seres únicos e irrepetibles; busca educar para la transformación desde la formación en valores, porque así, una sociedad más justa, solidaria y fraterna puede ser posible. Para afrontar este gran desafío el Jardín de la Dante cuenta con un equipo idóneo de docentes especializados en la educación de la primera infancia, quienes los acompañarán en estos pasos fundamentales. - Excelencia académica: el propósito del Jardín Dante Alighieri es construir, desde esta temprana edad, un camino desarrollando habilidades sobre todo para la vida, como son el autoconocimiento, trabajo en equipo, perseverancia, curiosidad, pensamiento crítico y resolución de problemas. No se sabe qué trabajo van a tener estos niños al salir de su trayecto educativo, pero de algo se puede estar seguro: los problemas estarán, la convivencia en la diversidad será necesaria para un mundo en paz y sólo el trabajo colaborativo dará respuesta a situaciones existenciales como lo son los residuos, la falta de agua, la manipulación genética y el hambre en el mundo, entre otros. Todo esto se elabora a través de proyectos basados y concretizados en problemáticas de la realidad, que desde esta infancia construye un ciudadano que no sólo critica lo que ve, sino que acciona para cambiar aquello sobre lo que reflexiona. La evaluación en el Jardín es "en proceso", con informes descriptivos de los progresos de cada niño en el uso de sus inteligencias, con reuniones de padres en las que se hacen evaluaciones grupales e individuales de los pequeños La capacitación docente continúa es una preocupación permanente de la Unidad Académica acercando a los docentes, especialistas de primera línea que llegan a la institución con propuestas innovadoras. - Idiomas: Italiano e Inglés. La propuesta pedagógica es sumamente lúdica, donde la inmersión en el idioma permite encontrar de forma natural la manera de apropiarse del mismo. El camino que construye el niño es el mismo que realiza cuando aprende su lengua materna. Se equivoca, se arriesga, conforma las estructuras a partir del error como centro del aprendizaje. - Deportes: El deporte y la educación física en los primeros años permiten trabajar la conformación de la corporeidad. En el Jardín las actividades predeportivas, de destreza y coordinación preparatorias al deporte son iniciadas en sala de cinco, comenzando allí con los encuentros deportivos. En este espacio son valiosos los testimonios de deportistas como Daniel Muñoz y otros que, a través de sus historias, les enseñan a los chicos un camino de esfuerzo y disciplina, de cuidado del cuerpo a través de buena alimentación y descanso. - Formación en valores: como colegio laico, frente a la conflictividad uno podría colocarse en una disyuntiva entre "tu opinión" y "mi opinión". Por este motivo tiene tanto sentido tener un marco de valores. Allí los dos valores afectivos, tolerancia y solidaridad, permiten como primera instancia la escucha del conflicto. Luego los valores normativos determinan que se visualicen las responsabilidades de cada actor y la justicia permite llegar a acuerdos justos para todos los actores. Todo esto se aborda teniendo como centro el vínculo respetuoso y amoroso de todos los participantes. Al mismo tiempo se elige institucionalmente un valor que es centro de todas las propuestas anuales. De esta manera el niño tiene la posibilidad de optar por estilos de vida y comportamientos más saludables para todos.



"Un niño es como un ovillo, va desovillándose poco a poco tomando forma, creciendo, creando; no lo aprietes ni lo sueltes, simplemente ayúdalo a ser". Sonia Ayerbe - Directora Jardín de Infantes Dante Alighieri



Jardín de Infantes Dante Alighieri:

Desde 1984 acompañando a niños y familias en sus primeros pasos de escolarización

Por Sonia Ayerbe

