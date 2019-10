P U B L I C







Alejandra Dip





El Perro, valores inalterables, amor incondicional, lealtad, fidelidad, sentimientos profundos. Lo guía el corazón. KIN 110- PERRO 6 - AUTOGUÍA 5 TO DÍA PORTAL, 5 DE 10 -ENERGÍA X 13 El Perro hoy multiplicado, nos conecta con nuestros ritmos internos y nos pide que seamos coherentes entre lo que sentimos y lo que mostramos al exterior! El PERRO, viene a que sepamos realmente cuales son los sentimientos verdaderos y cuales son sentimientos pasajeros. A QUIEN AMAMOS y a QUIEN QUEREMOS. El corazón es el que nos tira el dato, dejemos de engañar el corazón con lo que la cabeza dice que es conveniente. En el amor no hay conveniencias ni inconveniencias. Lo que se ama es lo que vale. Lo que se ama nos tiene felices y contentos, sea a una persona, un trabajo, un hobby. Hoy día para sernos fieles, sernos leales. Nada de autoengaños! Fidelidad, lealtad, compañerismo, incondicionalidad, son los valores que se enarbolan en este día sino, estarás con cara de Perro renegado toda la jornada, y además multiplicada por 13. Ojo con ponerse extremadamente cómodo y pretendiendo que lo sirvan todo el tiempo y que los saquen a pasear. Controla que no te manipulen y no manipular tampoco. Si están mal aspectados, manipulación y ganas de morder y ladrar a la orden del día!! jajajaa no muerdasssssssssssss!!! Hoy día para amar amando! Feliz miércoles recargado para todos!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Mago 1:

Perro 6 - Energía del Miércoles 30/10/2019 -Trecena de la Serpiente

Por Alejandra Dip

