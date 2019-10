Efemérides del día de la fecha: 30 de Octubre

DÍA DE LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Establecido por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la Ley Nº 2.735 en el año 2008, en este día se conmemoran las primeras elecciones presidenciales luego de 7 años bajo el gobierno de la dictadura militar.

En la madrugada del 24 de marzo del año 1976 la presidenta María Estela Martínez de Perón fue derrocada por los comandantes de las Fuerzas Armadas, Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, que asumían el gobierno del país como Junta Militar; comenzaba el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional", una de las dictaduras más sangrientas y violentas en la historia argentina, en la que 30 mil personas fueron desaparecidas, alrededor de 500 bebés fueron expropiados y miles de personas fueron encarceladas y torturadas en centros clandestinos de detención. En el año 1982 la derrota en la Guerra de las Malvinas, la presión internacional por la violación a los derechos humanos y una economía destrozada provocaron una multitudinaria marcha hacia Plaza de Mayo en la que 100.000 ciudadanos salieron a reclamar las elecciones libres, la aparición con vida de los desaparecidos y los derechos sindicales; ante el claro descontento popular y la situación crítica del país, el presidente de facto, Reynaldo Bignone, anunció el llamado a elecciones en el año 1983. Esta fecha fue una fiesta para el país que recuperaba la tan ansiada democracia después de largos años represivos, el candidato de la Unión Cívica Radical (UCR), el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, fue electo presidente: "agradezco el esfuerzo, porque ha sido la participación de la ciudadanía argentina en su conjunto lo que ha garantizado que este proceso de democratización de los argentinos culminara con éxito".

LA SELECCIÓN GANA SU PRIMERA "COPA AMÉRICA"

Un día como hoy en el año 1921, la selección ganaba su primera "Copa América" en el Estadio Sportivo Barracas. Disputada en nuestro país, la misma contó con la participación de las selecciones de Brasil, Uruguay y Paraguay, por otra parte, la ausencia de Chile se debió a conflictos internos en su federación. El debut de la albiceleste fue contra la selección brasileña ante más de 20.000 personas en el Estadio de Sportivo Barracas; en un partido difícil en el que la defensa visitante se mostraba impenetrable fue el jugador de Newell´s Old Boys, Julio Libonatti, el que aseguró el triunfo al convertir un gol a los 27 minutos del primer tiempo. En el siguiente partido, la selección se impuso frente a Paraguay 3 a 0 con goles de Libonatti, Saruppo y Echeverría. En la final contra Uruguay, Libonatti convirtió a los 57 minutos coronando a la selección campeón.

ORSON WELLES CAUSA PÁNICO CON SU LOCUCIÓN DE "LA GUERRA DE LOS MUNDOS"

Corría el año 1938 cuando "Columbia Broadcasting System" (CBS) contrató al actor Orson Welles y su compañía teatral "The Mercury Theatre" para adaptar clásicos literarios a la radio. "The Mercury Theatre on the air" debutó el lunes 11 de julio a las 20.00 horas con la novela "Drácula", emisión que tuvo una recepción modesta; pasados los meses migró a los domingos manteniendo el horario pero se encontró con uno de los mayores éxitos del medio como competencia: el programa "Chase and Sanborn Hour" que tenía como principal estrella al ventrílocuo Edgar Bergen. No obstante, esto cambió radicalmente con la emisión de la adaptación "La Guerra de los Mundos" del autor inglés Herbert George Wells.

Aquel domingo el locutor advirtió a los oyentes que lo transmitido era ficción, sin embargo, no fue escuchado. Ya sea por mera distracción o un súbito cambio de estación de radio, las primeras palabras de Welles alarmaron a miles de personas: "hoy sabemos que en los primeros años del siglo XX nuestro mundo estaba siendo observado por unos seres más inteligentes que el hombre y, sin embargo, igual de letales." Acto seguido otro locutor informó el clima y dejó a los oyentes en vilo con la música de la orquesta de Ramón Raquello; una leve tranquilidad irrumpió en los hogares que, ajustando el volumen de la radio, esperaron impacientemente más novedades de lo anunciado sin saber que lo que vendría le helaría la sangre del miedo: "señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de último minuto procedente de la agencia Intercontinental Radio. El profesor Farrel del Observatorio de Mount Jennings de Chicago reporta que se ha observado en el planeta Marte algunas explosiones que se dirigen a la Tierra con enorme rapidez... Continuaremos informando." Y la cordura se perdió cuando el periodista ficticio Carl Philips informó desde una granja de Grovers Mill, Nueva Jersey, que los meteoritos que habían caído allí eran naves espaciales con aterradores criaturas; miles de personas huyeron aterrorizadas de sus hogares colapsando autopistas y las líneas de teléfono se saturaron por la cantidad de llamadas que avisaban que habían visto a los invasores. A pesar de que en un momento del programa se aclaró de nuevo que era una adaptación, el pánico y el caos desencadenados no cesaron. Cuando llegó el fin de la narración Welles dijo: "hasta la vista a todo el mundo y recuerden, por favor, durante un día o algo así, la lección terrible que aprendieron esta noche. Ese invasor globular, reluciente, que apareció haciendo muecas en las salas de sus casas, es sólo un habitante de la imaginación; y, si llega a sonar el timbre de su puerta y no ven a nadie allí, no crean que fue un marciano… fue el genio travieso que aparece la víspera de Todos los Santos".