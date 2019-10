La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 30/oct/2019 Primera Nacional:

Villa Dálmine; Héctor Paletta será el árbitro frente a Quilmes







Así lo confirmó ayer la AFA. El partido será el sábado a las 15.30 horas. Luego del parate por las Elecciones, el plantel de Villa Dálmine se está preparando para retomar su andar en el campeonato de la Primera Nacional y, sobre todo, para tratar de cortar su racha adversa de cuatro juegos sin victorias. Su próximo compromiso será este sábado desde las 15.30 horas frente a Quilmes como visitante, en el estadio Centenario, por la 11ª fecha de la Zona 1. El encuentro, según informó ayer la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), será arbitrado por Héctor Paletta, quien tendrá como asistentes a Mariano Rúas y Mauro Ramos Errasti, mientras que como "cuarto" estará Ramiro López. Será la 15ª vez que Paletta dirija al Violeta: en las anteriores 14, el equipo de nuestra ciudad ha cosechado ocho victorias, un empate y cinco derrotas. Para visitar al Cervecero, el DT Lucas Bovaglio no podrá contar con Nicolás Del Priore (suspendido por llegar al límite de cinco amarillas) y según lo que mostró en el amistoso disputado el pasado viernes ante Acassuso, podría realizar variantes significativas en la alineación titular. En ese sentido, Lucas Cuevas sería el elegido para reemplazar a Del Priore, mientras que Brian Orosco y Germán Lesman podrían jugar desde el arranque, desplazando de la formación inicial a Fabricio Brener y David Gallardo. De confirmarse estos cambios, también se modificaría el esquema táctico, que pasaría a ser un 4-3-1-2 para enfrentar a un Quilmes que también tendría variantes, tanto por lesiones como por la necesidad de dar vuelta un presente que le marca cinco juegos sin triunfos y dos caídas consecutivas en sus últimas presentaciones. GANÓ PLATENSE En el único partido que quedaba pendiente de la Zona 2, Platense derrotó ayer 1-0 como local a Barracas Central y, con 19 puntos, saltó a la tercera posición, ubicándose a dos de Estudiantes de Buenos Aires (21) y a seis del líder Atlanta (25). Por su parte, el Guapo no levanta: con 8 puntos está en el 15º y anteúltimo puesto, apenas por encima de Nueva Chicago (6), el único equipo que todavía no ganó en la temporada. En tanto, Luciano Theiler dejó de ser el DT de Independiente Rivadavia de Mendoza y se convirtió en el 10º entrenador que pierde su cargo en la Primera Nacional en lo que va de la temporada. Su salida se dio luego que la Lepra cayera 4-0 como local frente a Deportivo Maipú en un encuentro correspondiente a la Copa Mendoza.

HÉCTOR PALETTA DIRIGIRÁ AL VIOLETA POR 15 VEZ EN SU CARRERA.



Primera Nacional:

Villa Dálmine; Héctor Paletta será el árbitro frente a Quilmes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: