Recibirá desde las 15.30 horas a Central Ballester con arbitraje de Edgardo Zamora. Por la octava fecha del Torneo Apertura de la Primera D, Puerto Nuevo recibirá a Central Ballester en un partido que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó ayer para el sábado a las 15.30 horas, junto a la designación del árbitro Edgardo Zamora. Para el Auriazul será su primer encuentro en el estadio Carlos Vallejos desde la asunción de Martín Correa como director técnico. Y, además, la posibilidad de extender la racha positiva que atraviesa actualmente: lleva tres partidos sin derrotas, con una victoria y dos empates, y sin haber recibido goles. La programación de esta octava fecha comenzará el viernes y se extenderá hasta el lunes, jornada en la que se cerrará con tres partidos. Actualmente, el Portuario suma 8 puntos y se ubica en la 10ª posición, a ocho unidades de distancia del líder Liniers, contra el que igualó 0-0 en su última presentación, antes del parate por las Elecciones del pasado domingo. Para no perder ritmo en este parate, el pasado sábado, el Auriazul disputó un amistoso frente a Atlético Las Campanas en el que se impuso 5-0. En ese ensayo, el entrenador Correa preservó a Kevin Redondo y Brian Fassone, quienes arrastraban molestias, mientras que recuperó a Emanuel Russo, que había salido golpeado ante Liniers en el primer tiempo. "Por suerte ya están todos a disposición, entrenando normalmente y pensando en Ballester. Estamos todos al pie del cañón", le confirmó el DT a La Auténtica Defensa. TORNEO APERTURA – FECHA 8 VIERNES 15.30 horas: Dep. Paraguayo vs Liniers / Yamil Galván SÁBADO 15.30 horas: Puerto Nuevo vs Central Ballester / Edgardo Zamora DOMINGO 11.00 horas: Def. de Cambaceres vs Muñiz / Nicolás Mastroieni 11.00 horas: Centro Español vs Claypole / Guido Mascheroni LUNES 15.30 horas: Juventud Unida vs Sp. Barracas / Néstor Barrios 15.30 horas: Yupanqui vs Lugano / Nicolás Kresta 15.30 horas: Atlas vs Argentino (R) / Martín Molina





Primera D:

Puerto Nuevo fue oficializado para el sábado a la tarde

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: