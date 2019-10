La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 30/oct/2019 Rugby:

Por la 25ª fecha de la Segunda División, cayó 31-7 como visitante. Ahora quedó obligado a ganar los dos partidos que le restan y esperar por una derrota o un empate de San Miguel para llegar al repechaje. El pasado sábado se disputó la 25ª y anteúltima fecha del campeonato de Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). Y para Ciudad de Campana fue una jornada con saldo negativo: cayó 31-7 en su visita a Mercedes Rugby Club, sigue en la última posición y ya no depende de sí mismo para mantener la categoría. El CCC cuenta con 32 puntos y todavía le restan dos partidos por delante: el próximo sábado frente a Gimnasia de Ituzaingó como local por la última fecha; y el sábado 9 frente a Las Cañas como visitante, por el pendiente de la 23ª jornada. Sin margen de error, deberá ganar estos dos encuentros y después esperar que San Miguel (que venció a Varela Jr) no le gane a Club Argentino como local el próximo sábado, en lo que será su último encuentro. Con esta combinación, el Tricolor superaría en la tabla a Varela Jr y San Miguel, que quedarían en zona de descenso directo, y tendría una última oportunidad de salvar la categoría en una promoción que disputaría frente a un equipo de Tercera División. El pasado sábado en Mercedes, los dirigidos por César Gigena no pudieron aprovechar el envión anímico que significó el triunfo sobre el líder El Retiro (que se coronó campeón en esta fecha) y terminaron perdiendo por 31-7, sin siquiera poder sumar un punto bonus (su único try lo anotó Martín Lescano sobre el cierre del partido; la conversión fue de Enrique Peralta). La formación que presentó el CCC en este encuentro fue la siguiente: Didier Galeano, Santiago Sautón, Alan González; Lautaro Nelli (Leo Correa), Andrés Moreno; Carlos Díaz (Leonardo Madalón), Franco Casanova (Gabriel Pujol), Nicolás Toledo (Javier Pérez); Andrés Kibisz (Martín Lescano), Juan Calvi (Enrique Peralta); Facundo Cerda, Franco Barco, Franco Velázquez, Bautista Peralta (Cristian Giles Delgui); y Nazareno Alaguibe. Los demás resultados de esta 25ª fecha fueron: Atlético Chascomús 20-26 Las Cañas 26; El Retiro 34-14 Del Sur Rugby; Gimnasia de Ituzaingó 31-12 Los Cedros 12; Virreyes 48-13 Tiro Federal de San Pedro; Varela Junior 20-22 San Miguel RHC; y Club Argentino 31-20 La Salle. En tanto, la 26ª y última fecha se jugará el próximo sábado y tendrá a Ciudad de Campana recibiendo a Gimnasia de Ituzaingó. Además, también jugarán: La Salle vs Atletico Chascomús; San Miguel vs Club Argentino; Tiro Federal de San Pedro vs Varela Jr; Los Cedros vs Virreyes; Del Sur Rugby vs Mercedes Rugby; y Las Cañas vs El Retiro.

CIUDAD RECIBE EL SÁBADO A GIMNASIA DE ITUAZAINGO EN LA PRIMERA DE LAS DOS FINALES QUE LE RESTAN.



