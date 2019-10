Hoy se disputarán cuatro cruces. Este miércoles se pondrán en marcha los Octavos de Final de la Copa Fénix, el certamen de eliminación directa que organiza la Liga Campanense de Fútbol y que pone en juego un boleto a la próxima Copa Federación Norte. Esta instancia se abrirá hoy con cuatro partidos. En cancha de La Josefa, desde las 19.00 jugarán Atlético Las Praderas vs Leones Azules, mientras que desde las 21.00 lo hará La Josefa vs Lechuga FC. En tanto, en cancha de Otamendi, se medirán: Juventud Unida vs Mega Juniors a partir de las 19.00; y Albizola FC vs Defensores de La Esperanza desde las 21.00. Los otros cuatro duelos de estos Octavos de Final se disputarán mañana en los mismos escenarios y horarios: Villanueva vs Atlético Las Campanas (19.00 en La Josefa), El Junior vs Deportivo San Felipe (21.00 en La Josefa), Real San Jacinto vs Desamparados FC (19.00 en Otamendi) y Otamendi vs Las Palmas (21.00 en Otamendi). Todos los cruces son de eliminación directa y, en caso de terminar el juego en empate tras el tiempo regular, el pase a la próxima ronda se determinará en definición por penales.

LA JOSEFA JUGARÁ POR LA NOCHE ANTE LECHUGA.



Liga Campanense:

Copa Fénix; inician los Octavos de Final

