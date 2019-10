SUPERLIGA: GANÓ RIVER Ayer, en el inicio de la 11ª fecha, River Plate venció 2-1 como local a Colón de Santa Fe y con 21 puntos alcanzó a Boca Juniors y Argentinos Juniors en lo más alto de la tabla. La jornada se abrió con la victoria de Godoy Cruz por 3-2 como local sobre Aldosivi de Mar del Plata (el campanense Nazareno Solís jugó los 90 minutos). Y luego continuó con: Estudiantes (LP) 3-0 Rosario Central, Newells 0-4 Gimnasia (LP) y Atlético Tucumán 2-0 Patronato. La acción continuará hoy con cuatro cotejos: Argentinos vs Talleres (15.00), San Lorenzo vs Defensa y Justicia (17.00), Unión vs Independiente (19.10) y Racing Club vs Banfield (21.10). Mientras que mañana jueves se cerrará con: Arsenal vs Central Córdoba (17.00), Vélez Sarsfield vs Huracán (19.10) y Lanús vs Boca Juniors (21.20). PRIMERA C En un partido adelantado de la 14ª fecha del Apertura, Real Pilar igualó 3-3 como local frente a Central Córdoba de Rosario. De esta manera, el Monarca quedó 5º con 20 puntos, mientras el Charrúa comparte el 6º puesto con 19. DOBLETE DE MESSI En el inicio de la 11ª fecha de la Liga de España, Barcelona le ganó 5-1 como local al Valladolid con dos goles del argentino Lionel Messi (llegó a cuatro en el campeonato). De esta manera, el conjunto catalán quedó como único líder, dado que el Atlético Madrid igualó 1-1 en su visita al Alavés.

Breves: Fútbol

