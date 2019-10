La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 30/oct/2019 Atletismo:

Gran performance del CCC en el Festival Nacional Sub 14 de Pruebas Combinadas







Cinco representantes del Tricolor consiguieron victorias en La Plata, en el marco de un torneo que se realizó en distintos puntos del país. El pasado sábado se realizó una nueva edición del Festival Nacional Sub 14 de Atletismo, evento en el que menores de 14 años compitieron en la modalidad de pruebas combinadas (distintos "combos" de tres pruebas) que permite que recorran distintas especialidades del atletismo como parte de su iniciación deportiva. En el marco de este festival, se realizaron torneos en distintos puntos del país: en Esquel y Comodoro Rivadavia en la Provincia de Chubut; en Salta, en Córdoba y en La Plata. Estas competencias forman parte del programa de las EIDES (Escuelas de Iniciación Deportiva) y del Programa Camino a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2022. Del evento realizado en La Plata participó el equipo del Club Ciudad de Campana, una vez más con excelentes resultados y logrando un total de cinco medallas de oro. El detalle de los resultados es el siguiente: -Ariana Gómez: 1º puesto en 80 metros, Lanzamiento de Jabalina y 1.200 metros. -Aylén Hernandorena: 1º puesto en 80m con vallas, Salto en Alto y Lanzamiento de Bala. -Angelina Muga: 1º puesto en Lanzamiento de Martillo, Lanzamiento de Bala y Salto en Largo. -Leonel Giuliano: 1º puesto en 80m con vallas, Salto en Alto y Lanzamiento de Bala. -David Vilela: 1º puesto en 80 metros, Salto en Alto y Lanzamiento de Disco. -Lola Torres: 2º puesto en 80m, Salto en Alto y Lanzamiento de Disco. -Tamara Conti: 4º puesto en 80m, Salto en Alto y Lanzamiento de Disco. Tambien participaron Bruno Cesario, Sofía Carmona, Simón Caffaro, Felix Arredondo y Martín Melizza (en 80m con vallas, Salto en Alto y Lanzamiento de Bala); Sofia Peña (en 80m, Salto en Alto y Lanzamiento de Disco); y Delfina Rique (en 80m, Lanzamiento de Jabalina y 1.200 metros). A cargo de la delegación tricolor estuvieron los entrenadores Juan Parodi, Agustín Granlund y Diego Marquine, quienes agradecieron a la Municipalidad de Campana por brindarles el transporte para viajar a la competencia.

LOS REPRESENTANTES DEL CCC QUE COMPITIERON EL SÁBADO EN LA PLATA.



Atletismo:

Gran performance del CCC en el Festival Nacional Sub 14 de Pruebas Combinadas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: