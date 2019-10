El motociclista, de 74 años, no llevaba casco y golpeó su cabeza contra el pavimento. Una importante herida sangrante sufrió un vecino de 74 años quien, circulando por Av. Varela hacia el Arco con una moto eléctrica Lucky Lion, impactó contra la puerta de una camioneta Toyota estacionada, cuando su conductor la abrió para bajarse. Todo sucedió ayer a primera hora de la tarde frente a la Escuela Normal, y si bien fue un impacto menor, el conductor de la moto, quien no llevaba casco, cayó al pavimento provocándose una importante herida sangrante en la cabeza y golpes. Luego de ser asistido por el conductor de la Toyota e incluso transeúntes ocasionales mientras se esperaba la llegada del SAME, fue inmovilizado y trasladado hasta el Hospital San José. Intervinieron Jara y Martínez del Comando Patrulla Campana.

El accidentado perdió una importante cantidad de sangre dado el golpe que recibió en su cabeza.

#Dato chocó la puerta de una Toyota Land Cruiser Prado y cayó en el pavimento. Un hombre de 74 años que circulaba en una moto Lucky Lion, sin casco, se golpeó y lastimó la cabeza, trasladado al hospital por SAME, quedó en terapia intensiva en observación. Presente CP zona 3 pic.twitter.com/nn1cgzp4eG — Daniel Trila (@dantrila) October 30, 2019

Abrió la puerta e impactó una moto eléctrica en Av. Varela

