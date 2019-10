Hoy se conmemora el Día del Isleño

Este año el festejo será el sábado 2 de noviembre en la Escuela 26 de Rio Carabelas, como sucede los últimos años. Desde 1936 es la excusa ideal para que la familia isleña celebre con alegría sus raíces y reafirme su sentido de pertenencia insular. Si bien hoy se conmemora el "82 Aniversario del Día del Isleño", el festejo con bombos y platillos será este sábado 2 de noviembre en las instalaciones de la Escuela Nº 26 y de la Cooperativa de Provisión y de Servicios Públicos para Productores Forestales Río Carabelas - Isla de San Fernando, límite natural con nuestro partido. El evento es organizado por el Consejo de Productores del Delta y la comunidad Isleña Local. El Día del Isleño se celebra desde el año 1936 y fue institucionalizado mediante decretos de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. En sus comienzos se celebraba el mismo día en el recreo "Crovetto" y muchas veces también en el Recreo "Blondeau" del Canal Alem. Los últimos años se ha establecido el festejo el primer fin de semana siguiente a esta fecha y el lugar elegido es la Escuela 26 de San Fernando, por la facilidad de acceso tanto por tierra (a través de la balsa del muelle de Otamendi y el camino interisleño) o por vía fluvial (en lancha de pasajeros desde el puerto de Campana). Dentro de las actividades propuestas habrá una exposición regional, un Torneo de Fútbol con equipos de la zona, además del Acto por el "Día de los Isleños" con presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales. Habrá actividades diagramadas durante todo el día y quién desee podrá disfrutar al mediodía de un almuerzo de camaradería (el valor de la tarjeta para Mayores es de $650 y para Menores, de $300), además se brindará servicio de parilla y buffet durante toda la jornada con precios accesibles. Llegada la tarde habrá un concurso de corte de rodajas de álamo con motosierras (cada concursante usa la suya) de hasta 65 cc. y otros eventos donde se plasma la actividad isleña, pero de manera lúdica, como la exhibición y concurso de canoas isleñas, pudiéndose inscribir gratuitamente (consultas a Ernesto Lissarrangue al 011-4496-0990). Como no podía ser de otra forma la música será parte de la fiesta, con la presentación de Ezequiel Tatich "El Gringo del Acordeón" y su conjunto, desde las 16.00. El broche de oro está previsto con la elección de la "Reina de los Isleños 2019", que luego le dará paso al cierre de la jornada, previsto con la participación de "Zumba Isleña" y Estefanía Pérez. El evento no se posterga por lluvia y para poder llegar hay variadas formas a través de los distintos servicios de lanchas. Para consultas, comunicarse al teléfono 011-15-4064-7695.

El mate a la vera del Carabelas, una postal habitual en el festejo. EN EL DÍA DEL ISLEÑO, EL MUNICIPIO DESTACA LA IMPORTANCIA QUE TIENE ESTA COMUNIDAD Con motivo de conmemorarse este jueves el 84º aniversario del "Día de los isleños", el Municipio saludó a toda su comunidad y destacó el trabajo realizado por la gestión del intendente Sebastián Abella. "Queremos saludar y desear un muy feliz día a toda la comunidad, que ocupa el 67 % del territorio de campana y lleva adelante un importante trabajo en materia de turismo y producción forestal y ganadera", manifestaron desde la Dirección de Desarrollo del Sector Islas, dependiente de la Secretaría de Producción, Turismo y Empleo. Además, destacaron "los permanentes trabajos que se vienen realizando para el crecimiento de este sector como ser, creación y mantenimiento de caminos, nuevos tramos de red eléctrica, pantallas solares para familias que no poseen energía, subsidios a lanchas de transporte de pasajeros".



Hoy se conmemora el Día del Isleño

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: