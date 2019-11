La regata nacional más importante del calendario finalmente se correrá en Tigre. Comenzará hoy, con las eliminatorias y repechajes, y culminará el domingo con el segundo día de finales. Tanto el campeón panamericano Joel Romero como el medallista olímpico juvenil Felipe Modarelli serán de la partida en el Celeste, que presentará seis botes. Hoy comienza el Campeonato Argentino de Remo 2019, la regata de nivel nacional más importante del calendario anual de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA) y también, a pesar de los tropiezos en las últimas ediciones, de las más prestigiosas de la región. Se correrá nuevamente en la Pista Nacional de Tigre, a pesar que por sus pésimas condiciones se había decidido mudar la competencia a aguas del Río Santiago, en Ensenada. En esta oportunidad, el Campana Boat Club presentará seis remeros, los cuales conformarán seis tripulaciones. Entre ellos estarán Joel Romero, flamante campeón panamericano de ochos (M8+) en Lima 2019, que correrá dos pruebas (single y doble par Sub 23), y el medallista olímpico juvenil, campeón sudamericano y múltiple campeón argentino Felipe Modarelli, que regresó a la actividad luego de varios meses de un más que merecido parate. Las embarcaciones del CBC que el instructor Gustavo Hereñú presentará del 31 de octubre al 3 de noviembre en la Pista Nacional de Remo y Canotaje de Tigre son las siguientes: -Doble par junior masculino: Tobías Viera Veneziani (stroke) y Felipe Modarelli (bow). Competirán en la primera de dos series eliminatorias por la cancha 3. Sus rivales serán: Máximo Pacheco y Valentino Aranda (Club de Regatas Rosario), Franco Civetta y Benjamin Pettinari Visir (Club de Remo Teutonia), Santiago Deandrea e Iñaki Erramouspe Saravia (Buenos Aires Rowing Club). El ganador de cada serie avanza a la Final "A", mientras que el resto va al Repechaje. -Single peso ligero masculino: Josué Viera Veneziani. Iniciará en la primera de las dos series eliminatorias, corriendo por cancha 4. Sus rivales serán: Juan Andrés Campassi (Tigre Boat Club), Facundo Lavarello (Club de Actividades Acuáticas Atlantis), Bruno Rosati (Club de Regatas Santa Fe) y Guido Avalle (Club de Actividades Acuáticas Atlantis). El ganador de cada serie avanza a la Final "A", mientras que el resto va al Repechaje. -Single menor masculino: Tobías Viera Veneziani. Competirá en la primera de dos series eliminatorias por la cancha 3. Sus rivales serán: Germán Amer (Club de Regatas Santa Fe), Juan Cruz Saravia (Buenos Aires Rowing Club), Lucas Salmón Hernández (Club de Regatas Lima) y Santino Menin (Club Náutico Hacoaj). Los mejores dos de cada serie avanzarán a la Final "A", mientras que el resto va al Repechaje. -Single Sub 23 masculino: Joel Romero. Competirá en la primera de dos series eliminatorias por la cancha 1. Sus rivales serán: Javier Insfrán (Club Deportivo Puerto Sajonia de Paraguay), Agustín Scenna (Club de Actividades Acuáticas Atlantis), Guillermo Coceres (Club Remeros Alberdi), Francisco Cortez (Asociación Cordobesa de Remo) y Peter Dickson (Buenos Aires Rowing Club). Los mejores dos de cada serie avanzarán a la Final "A", mientras que el resto va al Repechaje. -Single menor femenino: Juana Modarelli. Competirá directamente en la Final y lo hará por cancha 1. Sus rivales serán: Rocío Rojas (Tigre Boat Club), Martina Neiff (Club de Regatas La Marina), Mora Syczyk (Asociación Cordobesa de Remo), y Lola Maia (Club Náutico Hacoaj). -Doble par Sub 23 masculino: Joel Romero (stroke) y Gregorio Zanini (bow). Competirán directamente en la Final y lo harán por cancha 3. Sus rivales serán: Francisco Cortez y Gastón Francés (Asociación Cordobesa de Remo), Caetano Merlo y Pablo Tech (Paraná Rowing Club), Agustín Scenna y Mateo Mantovanno (Club de Actividades Acuáticas Atlantis), y Agustín Higuero y Lucas Coronel (Club Náutico El Timón).

Remo:

El Campana Boat Club ya tiene todo listo para el Campeonato Argentino 2019

