El campanense apenas participará de la prueba de ochos, en la que el Club San Fernando irá por su 12º título consecutivo. El año pasado había competido en tres. El remero campanense Rodrigo Murillo será parte de la edición 2019 del Campeonato Argentino de Remo pero, en esta oportunidad y como algo sumamente excepcional, solo lo hará en una prueba. El doble campeón panamericano en Lima 2019 será parte del ocho senior del Club San Fernando, que buscará su 12º título consecutivo. La regata, la más importante del ámbito nacional y una de las más prestigiosas del continente, comenzará hoy y finalizará el domingo. Pero ni Murillo ni su club serán parte de las pruebas dos sin y cuatro sin timonel masculino senior, en las que no solo participan habitualmente, sino que además, suelen dominar. Esto va en línea con una muy baja participación general en el CAR 2019, que viene a profundizar la ininterrumpida caída en las inscripciones de 2016 a la fecha. De hecho, en las pruebas de dos sin senior masculino habrá un solo bote en la primera: Club de Remo Teutonia (por ende, no habrá competencia y quedará el título para el único par inscripto), mientras que para el cuatro sin senior apenas habrá dos botes, uno de los cuales es extranjero (Club Deportivo Puerto Sajonia de Paraguay) Es decir: en 2019, el atleta campanense no irá en búsqueda de la "triple corona" como prácticamente siempre lo ha hecho, y se limitará a correr "la prueba madre" del remo, en una regata que apenas tendrá 3 embarcaciones: Club San Fernando, Club de Remo Teutonia (que regresa a la prueba luego de varios años), y Club Mendoza de Regatas. El M8+ Hudson "Discovery" del Club San Fernando formará en este CAR-2019 de la siguiente manera: Remo Lanzoni (stroke), Iván Carino (7), Rodrigo Murillo (6), Joaquín Riveros (5), Sebastián Fernández (4), Marcos Morales (3), Alan Acevedo (2), Federico Godoy (bow) y Alejo Danguise (timonel).



MURILLO PARTICIPARÁ DE UNA ÚNICA PRUEBA EN UNA EDICIÓN DEVALUADA DEL CAMPEONATO ARGENTINO.



Remo:

Rodrigo Murillo solo correrá una prueba en el CAR 2019

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: