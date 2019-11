Denuncian el pase a planta permanente de cargos políticos de Cambiemos en la Anses

"Hoy sentimos que la grasa militante se transforma en grasa con perfume francés", sostuvo Carlos Ortega, dirigente del Secasfpi. El Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria que nuclea a trabajadores de ANSES, denunció que el organismo dirigido por Emilio Basavilbaso dispuso el traspaso a planta permanente de los cargos políticos y jerárquicos nombrados durante los años de gobierno de Mauricio Macri. Según advirtió el gremio, se trata de la Resolución 266/19 difundida el viernes último antes de las elecciones, mediante la cual se incorporan a la planta permanente del organismo de seguridad social "todos los puestos políticos incorporados durante la gestión macrista", a excepción de la Dirección Ejecutiva, la Secretaría General y la Secretaría Legal y Técnica. "Solicitamos la inmediata derogación de esta medida, porque la doble vara no existe más, ni en el Organismo, ni en ninguna parte de nuestro querido país. Hoy sentimos que la grasa militante se transforma en grasa con perfume francés", sostuvo el campanense Carlos Ortega, Secretario General de ese gremio. DOBLE MORAL Además, Ortega agregó que la medida "demuestra la doble moral del gobierno de Cambiemos: Cuando hacían gala de su poder planteaban que hasta los coordinadores tenían que entrar y salir, según el gobierno de turno. Hoy quieren colocar una nueva ‘capa geológica’ en el organismo, sabiendo que se van". En ese sentido, recordó que durante los 4 años de gestión macrista "cientos de compañeros y compañeras hemos sufrido persecución laboral, gremial y política, y los telegramas de despidos se habían convertido en moneda corriente (…) no podemos aceptar a los que decían hasta el viernes que como llegaron con Macri, se van con Macri, hoy se instalan en la Anses para empiojar una nueva gestión". Además, mencionó que lo denunciado por Secasfpi es una política que ya se viene aplicando también en organismos como el Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales, Inadi, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Administración General de Puertos y Secretaría de Legal y Técnica. GASTOS CORRIENTES A través de la emisión de Letras del Tesoro, la semana pasada $86.000 millones fueron captados del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para financiar los gastos del Estado. Consultado al respecto, Ortega calificó la medida "como una verdadera locura" y agregó: Lamentablemente no es para incrementar la productividad, para hacer crecer la economía, sino para financiar gastos corrientes, cubrir el déficit fiscal y para afrontar la deuda exorbitante que nos está dejando este Gobierno". Ortega recordó que este vaciamiento progresivo del FGS se inició con la ley de Reparación Histórica sancionada en 2016, que contemplaba un blanqueo de capitales que alcanzó hasta familiares del propio Presidente y funcionarios del Poder Ejecutivo. "Esa ley permitió tocar el FGS para cualquier uso. Hasta ese momento tenían intangibilidad y no se podían usar para cuestiones financieras. Ese es dinero de los jubilados de los trabajadores y de los trabajadores. Hoy la realidad indica que el Gobierno les tiene asignados otros destinos que no es el de la seguridad social". Finalmente, también recordó que el FGS perdió más de la mitad de su valor en dólares durante la gestión Macri. "En 2015, cuando Cambiemos tomó el poder, el fondo superaba los U$S 65 mil millones. Hoy lo dejan con menos de U$S 22 mil millones y cayendo. Es un escándalo".

Denuncian el pase a planta permanente de cargos políticos de Cambiemos en la Anses

