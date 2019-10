"Enviar una carta es una excelente manera de trasladarse a otra parte sin mover nada, salvo el corazón". --Petronio "Escribir una carta es enviar un mensaje al futuro, hablar desde el presente con un destinatario que no está ahí, del que no se sabe cómo ha de estar (en qué ánimo, con quién), mientras le escribimos y, sobre todo, después al leernos". --Ricardo Piglia Antes de que empezara el sistema que cambió el Servicio Postal para siempre, el Correo no funcionaba en absoluto en la manera en que lo hace hoy en día. Corría el año 1830. Para empezar, sólo los ricos tenían acceso a este servicio. Para tener una idea basta conocer el precio por el envío de una carta de tres páginas entre una ciudad y otra. Era casi el salario de un día entero de trabajo. Pero había otra gran diferencia. El que pagaba el envío era el receptor de la carta. El cartero sólo la entregaba si se pagaba el envío durante la entrega. Eso dio pie a una serie de artimañas. La habilidad para hallar ofertas o engañar al sistema existió desde siempre. Entonces apareció Rowland Hill. Un maestro de escuela retirado cuya única experiencia con la Oficina de Correos era como un usuario descontento. Logró convertirse en jefe de la Oficina de Correos sin tener gran experiencia, luego de una campaña que se apoyó con diferentes firmas. Pidió ayuda a la Sociedad para la Difusión del Conocimiento Útil, y usó el descontento general que había contra el viejo sistema. Entonces implementó el sistema que cambió el Correo para siempre. Se le pidió a los remitentes, no a los destinatarios, que paguen los gastos de envío; y siendo así más barato: un penique (penny en inglés), independientemente de la distancia, para cartas de hasta media onza (14 gramos). Así nació el primer sello postal del mundo: el famoso Penny Black de la Reina Victoria. Hill estaba convencido de que valdría la pena que el Correo funcionara a pérdida, para estimular lo que llamó "el poder productivo del país." Argumentó que las ganancias eventualmente aumentarían, porque si las cartas eran más baratas de enviar, la gente enviaría más. El correo barato trajo algunos problemas reconociblemente modernos: el correo basura, las estafas y una creciente demanda de respuesta inmediata. Hoy en día, el Correo Postal se encuentra en un declive terminal; pues ha surgido en 1996, un gigante más veloz y eficiente que es el Correo Electrónico o e-mail, que es mucho más que un método para transmitir datos, ya que permite acceder a imágenes, vídeos, compras en línea, una red social, mensajería instantánea, foros de discusión y otros. A partir de entonces cualquier persona interesada puede tener una cuenta de correo gratuita y sobre todo, leerla desde cualquier lugar y parte del mundo.

El Rincón de Aléthea:

Una historia que se desvanece en el tiempo

Por Angela Monsalvo

