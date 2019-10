Efemérides del día de la fecha: 31 de Octubre

DÍA MUNDIAL DEL AHORRO Impulsado por el profesor Filippo Ravizza, esta efeméride fue instituida en el Primer Congreso de Ahorro celebrado en Milán en el año 1924 con el propósito de incentivar y destacar la importancia del ahorro tanto para casos de emergencia y metas personales como también generar conciencia acerca de lo perjudicial que es malgastar dinero; por otra parte, se fomenta reducir el consumo de los servicios para cuidar el medio ambiente y el bolsillo. FALLECE HARRY HOUDINI Erik Weisz nació el 24 de marzo del año 1874 en Budapest, Hungría. Criado en el seno de una familia pobre y trabajadora, al poco tiempo de llegar a los Estados Unidos, empezó a trabajar como vendedor de periódicos y lustrador de zapatos en las pobladas calles de Appleton. A los 9 años quedó tan impresionado con la actuación del reconocido mago Dr. Lynn que decidió incursionar en el mundo del espectáculo actuando como contorsionista y trapecista en un pequeño circo: "¿mi primera actuación? […] Fue en un rincón perdido del Sexto Distrito; hice de contorsionista y ofrecí tres funciones por las que Jack Hoeffler, entonces y hasta hoy mi representante, me pagó exactamente 35 centavos." Al mudarse a Nueva York, se convirtió en sostén de familia trabajando como mensajero; la magia pasó a ser un pasatiempo que empezó a estudiar en sus ratos libres, justamente, sería en una de esos escasos minutos libres en los que encontró el libro "Memorias de Robert Houdin: Embajador, autor e ilusionista", que narraba las memorias del célebre ilusionista Jean Eugène Robert-Houdin; fascinado por lo que había leído, el joven decidió llamarse Harry Houdini, agregándole la "i" final al apellido para diferenciarse de su ídolo, y comenzar en la magia. Junto a su amigo Jacob Hyman armó el espectáculo de magia de "Los Hermanos Houdini." No obstante, su compañero lo abandonó al poco tiempo por lo que, rápidamente, continuo con su hermano Theodore hasta que su futura esposa, Beatrice Rahner, se convierte en su ayudante. El escape "Metamorfosis" significó un gran éxito en el inicio de su carrera; el mismo consistía en encerrar al mago en un saco atado dentro de un baúl cerrado con candados y hacer que la asistente, arriba del baúl, se tapara con una cortina larga que cuando bajara aparecía el mago en su lugar: "la magia es la única ciencia no aceptada por los científicos, porque no pueden entenderla." Más adelante, en una pequeña gira por Europa, su capacidad para liberarse de esposas, cuerdas y candados en los escenarios más peligrosos lo convirtió en "El rey de las esposas": "mi mente es la llave que me libera." Falleció a los 52 años, en el año 1926, en Detroit, Estados Unidos. SE ESTRENA "THE WALKING DEAD" Un día como hoy en el año 2010, la cadena televisiva AMC emitía el primer capítulo de "The Walking Dead." Creado y producido por el guionista de comics Robert Kirkman y el productor Frank Darabont, la serie está inspirada en el comic del primero "The Walking Dead", lanzado en el año 2003: "el comic fue un homenaje a todas las películas de zombies que amé"; "la gente solía preguntarme ´ ¿no sería asombroso si fuera una serie televisiva o una película?´ […] Ciertamente quería que sucediera, solo porque sabía que sería bueno para el libro." En el primer capítulo, el policía Rick Grimes despierta en el hospital, después de haber estado en coma por una grave herida recibida en un tiroteo, y se encuentra con una civilización devastada por los "caminantes." Una curiosidad es que el querido personaje de Daryl Dixon fue creado exclusivamente para la serie televisiva.

