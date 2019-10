Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. VERTIENTE ARTIFICIAL "Esta pérdida de agua en la calle Saverio Barletta al 2300 del barrio Siderca Verde tiene más de un mes y está vallada. Pura decidia. Es una pena que se pierda tantos litros de agua. ¿Dónde está ABSA? ¿Y el Municipio no controla? Y nosotros pagamos mucho por un servicio tan malo. Otra vertiente hay en calle Siri al 2100 del barrio Siderca rojo. Esta tiene algunos días pero ya hizo verdín", muestra Rubén. AHÍ, LA BASURA NO "Avenida Mitre y Belgrano. Vecinos sin vergüenza dejan las bolsas de basura atrás del monumento a Belgrano. ¿Tanto les cuesta poner un canasto en su domicilio? Habría que multarlos. Así los perros rompen las bolsas", muestra Antonio. AHÍ, LA BOLETA NO "Liniers y Martín Rodríguez. Quiero que se vea donde está la boleta de Naturgy", nos enseña Silvia. #QuejaVecinal caño de agua roto bajo la calle, en Maipú 487 barrio Dallera, el asfalto se está averiando gradualmente por el charco permanente y el paso de los vehículos, varios reclamos realizados a @ABSAOficial pic.twitter.com/xc6nByp7k4 — Daniel Trila (@dantrila) October 29, 2019

31 de Octubre de 2019:

Quejas Vecinales

