BICHO EN LA CIMA En la continuidad de la 11ª fecha de la Superliga, Argentinos Juniors venció 1-0 a Talleres de Córdoba como local y quedó como único líder del campeonato con 24 puntos. Con gol de Gabriel Hauche, el equipo de La Paternal consiguió su séptimo éxito de la temporada y le sacó tres puntos de ventaja a Boca Juniors (juega hoy) y a River Plate (el martes le ganó 2-1 a Colón. PIZZI COMPLICADO A pesar de empezar ganando al minuto de juego, San Lorenzo (sin el campanense Nicolás Blandi) cayó ayer 3-1 como local frente a Defensa y Justicia y la continuidad de Juan Antonio Pizzi quedó fuertemente cuestionada. Incluso, trascendió que, tras el partido, el DT habría presentado su renuncia y que Matías Lammens no se la habría aceptado. El Ciclón perdió cinco de sus últimos seis compromisos. NI EL ROJO NI RACING Los equipos de Avellaneda no pudieron ganar ayer, en la continuidad de la 11ª fecha de la Superliga. Independiente (ya sin Sebastián Beccacece) superaba 2-0 como visitante a Unión, pero el Tatengue llegó a la igualdad en el epílogo: a los 88, descontó Walter Bou; y a los 95, Nicolás Mazzola anotó el 2-2 final. Por su parte, Racing igualó sin goles como local frente a Banfield y quedó 4º con 20 puntos (a uno de Boca y River y a cuatro de Argentinos). SE CIERRA LA FECHA Con tres partidos, hoy se cierra la 11ª fecha de la Superliga. Desde las 17.00, Arsenal recibe a Central Córdoba (SdE) en Sarandí; a partir de las 19.10, Vélez Sarsfield (6º con 19 puntos) buscará seguir prendido en el campeonato cuando enfrente como local a Huracán; mientras que desde las 21.20, Boca Juniors intentará igualar a Argentinos en la cima cuando visite a Lanús (5º con 19 puntos), otro de los que están peleando arriba. SANTIAGO NO SE BAJA El gobierno de Chile, a través de la nueva ministra de Deportes, Cecilia Pérez Jara, confirmó que Santiago de Chile será anfitriona de la final de la Copa Libertadores de América programada para este 23 de noviembre entre River Plate y Flamengo de Brasil. La funcionaria salió a ratificar la organización del evento en el marco del conflicto social que atraviesa Chile, que abrió interrogantes y especulaciones respecto a la sede del encuentro. GOLEÓ EL REAL MADRID Por la fecha 11 de la Liga de España, Real Madrid venció ayer 5-0 a Leganés como local y llegó a los 21 puntos. De esta manera, se ubicó como escolta del Barcelona (22), a un solo punto de distancia y cuando todavía está pendiente el derby entre ambos equipos de la 10ª jornada. Ayer, además: Real Sociedad 1-2 Levante, Valencia 1-1 Sevilla, Athletic Bilbao 3-0 Espanyol y Betis 2-1 Celta de Vigo. Antes, el martes: Alavés 1-1 Atlético Madrid y Barcelona 5-1 Valladolid. JUVENTUS, LÍDER Con un penal convertido por Cristiano Ronaldo en tiempo adicionado, Juventus venció 2-1 a Genoa y volvió a lo más alto de las posiciones de la Serie A de Italia. La Vecchia Signora llegó a los 26 puntos y superó al Inter (25), que el martes había vencido 2-1 a Brescia como visitante con un gol de Lautaro Martínez en el arranque de esta fecha 10. Por esta jornada también jugaron: Parma 0-1 Hellas Verona, Napoli 2-2 Atalanta, Cagliari 3-2 Bologna, Lazio 4-0 Torino, Sampdoria 1-1 Lecce, Sassuolo 1-2 Fiorentina y Udinese 0-4 Roma. Hoy cierran: Milan vs SPAL 2013.

