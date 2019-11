Teniendo en cuenta que en varios puntos del Guazú y el Bravo se comenzaron a dar capturas de bagres de mar y en algunos días en buena cantidad, es que me comuniqué con el amigo y guía de pesca Oscar Enrique Suárez para realizar una jornada de pesca en exclusiva a esta especie. Habiendo consultado a los pronósticos los mismos nos daban cuenta de un día soleado pero con fuertes ráfagas de viento noreste desmejorando para la tarde noche. Por nuestra parte emprendimos viaje muy temprano dado de que la noticia se había corrido entre los aficionados a la pesca y hasta en algunos días de semana se llegaron a contabilizar más de treinta embarcaciones en el Guazú en cercanías del puente en busca de esta especie. De esta manera promediando las siete de la mañana ya estábamos con la lancha de Oscar con proa hacia las inmediaciones del Helgue sobre el Paraná Guazú donde nos fondeamos en una profundidad de unos 31 metros. El primer pique no se demoró demasiado en hacerse presente en uno de mis equipos en el cual, después de varios minutos de lucha, apareció el primer bagre de mar de aproximadamente unos 4 kilos de peso. En cuanto al clima, no le habían errado en nada, sol permanente y un muy fuerte viento noreste con ráfagas de hasta los 45 kilómetros. Por otra parte, a medida que pasaban los minutos se acumulaban cada vez más embarcaciones tanto aguas arriba como aguas abajo llegando a contabilizar casi cuarenta. Oscar fue el segundo en tener una respuesta de pique, espero unos segundos para proceder a dar una clavada certera con su vara, de ahí en más comenzó el trabajo de sacar de las profundidades al bagre de mar con el agregado de un plomo de 530 gramos, aguas en contra y con más de cien metros de nailon fuera del reel, tarea que en verdad deja exhausto a cualquiera, en esta oportunidad con un ejemplar que también promedio los 4 kilos. Así las cosas nos sorprendió el mediodía revisando líneas con el agregado de la mugre que corría por el fondo y que se cargaba en los últimos cinco metros de nuestro nailon, logré una nueva captura en esta oportunidad achicándose el tamaño promediando los dos kilos. La jornada continuó con mucho viento y fuertes ráfagas pero promediando las 17 horas el viento se cortó y el cielo se puso completamente negro tapando el sol y advirtiéndonos de una posible fuerte tormenta, así que comenzamos a ordenar todos nuestros equipos para el regreso. Fue entonces aquí donde Oscar logró su segunda captura de bagre de mar el que realizó un pique sumamente imperceptible, de cualquier manera al llegar a bordo fue otro ejemplar de los lindos que también rondó los cuatro kilos de peso, con la tarea cumplida por nuestra parte con estos cuatro ejemplares en una jornada muy pero muy difícil ya que hubo muchas embarcaciones sin capturas y en algunas uno o dos ejemplares máximo. Talleres de pesca de bagres de mar, bogas y tarariras El próximo sábado 9 de noviembre se realizarán los talleres de pesca de bagres de mar, bogas y tarariras, con una duración de dos horas cada taller teniendo los mismos cupos limitados. Para mayores informes e inscripciones comunicarse al 031489-15-662887 o a semanariodelpescador@gmail.com En nuestro programa televisivo Nº799 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, el que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas entérate del más completo informe del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Excelentes ejemplares de bagres de mar en el Paraná Guazú.



Semanario del Pescador:

Bagres de Mar por el Guazú

Por Luis María Bruno

