¿Quién no se preguntó que serán esas manchitas blancas que aparecen en el nacimiento de la uña, y si estarán relacionadas con la falta de algún nutriente? Diego Sívori, director de la Licenciatura en Nutrición de UADE, explica que no existe evidencia científica de que estas manchas indiquen alguna falencia: "No existe evidencia científica que correlacione la deficiencia de calcio con las manchas blancas en las uñas", destaca. Otra creencia popular es que estas manchas o marcas en las uñas son producto de insuficiencia de zinc o hierro, pero tampoco se ha encontrado sustento científico que avale esta teoría. Sin embargo, sí hay que consultar a un médico siempre que notemos algo fuera de lo común en las uñas. "Las manchas blancas en las uñas se conocen clínicamente con el nombre de leuconiquia y pueden deberse al uso de ciertos medicamentos o enfermedades, pero no tiene una correlación con la alimentación", aclara Sívori. De todas formas, el especialista asegura que hay que estar atentos a la falta de calcio en nuestro organismo, ya que esta deficiencia puede manifestarse en síntomas como calambres, debilidad muscular, fatiga, hormigueos y, a largo plazo, puede derivar en osteoporosis.

Imagen ilustrativa



¿Es verdad que las manchitas blancas de las uñas son por falta de calcio?

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: