Las cuatro embarcaciones que ayer debían superar eliminatorias lo hicieron exitosamente. Tres de ellos clasificaron en el primer intento, mientras el doble par junior de Felipe Modarelli y Tobías Viera requirió de la instancia de repechaje. Hoy, cuatro tripulaciones irán en búsqueda del título en Tigre. Ayer, en la Pista Nacional de Tigre, comenzó la edición 2019 del Campeonato Argentino de Remo (CAR 2019) y los resultados obtenidos por el equipo del Campana Boat Club han sido más que satisfactorios. Tobías Viera Veneziani, en su primera presentación en esta competencia, terminó segundo su serie en las eliminatorias de single categoría menor y accedió a la final. Los otros dos singlistas, por su parte, ganaron sus series: por un lado, el campeón panamericano Joel Romero se impuso con comodidad en la categoría Sub 23 peso pesado, mientras que Josué Viera Veneziani, padre de Tobías y con pasado en la selección nacional, hizo lo propio en la prueba de la modalidad peso ligero senior. Así, el único bote que debió esforzarse bastante más para alcanzar la final por las medallas es el que integran Tobías Viera Veneziani y el medallista olímpico juvenil y múltiple campeón argentino y sudamericano Felipe Modarelli. En la serie eliminatoria finalizaron en la 3ª posición y, por ello, debieron enfrentar la instancia de repechaje. Allí, terminaron en el 4º puesto y se ganaron la última plaza disponible para la final de hoy. Con estas buenas noticias, este viernes habrá cuatro botes del Campana Boat Club que irán por el título nacional: 1) A las 8.30, en lo que será la prueba inaugural del día y la primera final del CAR 2019, correrá Juana Modarelli en Single Menor. Este será, también, el debut de la hermana de Felipe en una regata nacional. 2) Apenas 7 minutos después saldrá al agua el Doble Par Junior de Felipe Modarelli (que irá en búsqueda de su séptima medalla dorada en campeonatos argentinos) y Tobías Viera Veneziani. 3) A las 10.08, Joel Romero buscará su quinto campeonato argentino, cuando dispute la prueba de Doble Par Sub 23 junto a Gregorio Zanini. 4) A las 10.57, finalmente, Josué Viera Veneziani tendrá la titánica tarea de intentar derrotar a Alejandro Colomino, del Club de Regatas La Marina, remero de la selección nacional que ha ganado la prueba de singles peso ligero en las últimas siete ediciones. El año pasado, "el Melli" se quedó con la de bronce.

JOEL ROMERO GANÓ CON COMODIDAD SU ELIMINATORIA DE SINGLE SUB 23 Y HOY VA POR EL TÍTULO EN DOBLE PAR SUB 23 JUNTO A GREGORIO ZANINI (FOTO ARCHIVO).



Remo:

Todos los botes del CBC ya están en la Finales del Campeonato Argentino

