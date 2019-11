Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del viernes, 01/nov/2019. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del viernes, 01/nov/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

AUMENTÓ LA NAFTA Y EL GASOIL El Gobierno autorizó desde hoy un aumento del 5% en naftas y gasoil, tal como venían reclamando las petroleras. Si bien el congelamiento de precios tenía vigencia hasta el 13 de noviembre próximo, la Secretaría de Energía dio vía libre para el ajuste. "Con el objetivo de amortiguar el impacto de la finalización el próximo 13 de noviembre del período de vigencia establecido en el Decreto 566/2019 en los precios en surtidor, el Gobierno autorizará una suba del 5% de los combustibles y del dólar de referencia para el precio del crudo, que se establece en $51,77", señala el comunicado oficial. Se estima que a partir del 13 de noviembre y hasta fin de año los combustibles aumenten otro 15% más. UNO BAJÓ, EL OTRO SUBIÓ El dólar minorista perdió ayer 20 centavos y se ubicó en $63,22, aunque el blue escaló a $69 en la city. La moneda norteamericana terminó la rueda a un promedio de $58,24 para la punta compradora y a $63,22 para la vendedora. De ese modo, pese a ceder en la jornada, registró durante octubre un incremento de $3,41, mes en el que se dio una persistente demanda por cobertura y sobre el final comenzó a regir la profundización del cepo cambiario. DE NORUEGA AL MAR ARGENTINO El Gobierno otorgó a la empresa Equinor Argentina, de capitales noruegos, un permiso de exploración de gas y petróleo en el mar argentino, que abarca una superficie superior a los 2.200 kilómetros cuadrados de la cuenca austral. La autorización se formalizó por medio de una resolución de la Secretaría de Gobierno de Energía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Según lo dispuesto, la superficie aproximada de exploración es de 2.283,15 kilómetros cuadrados, y el plazo del permiso de esta operatoria es de siete años. HACIA LA DESTITUCIÓN DE TRUMP Mientras la Cámara de Representantes de los Estados Unidos avanzó ayer en Washington con el proceso de destitución del presidente Donald Trump, el mandatario salió a defenderse diciendo que era víctima de una "caza de brujas", en una situación que solamente se vivió en el país del norte, en otras dos oportunidades, 1868 y 1998. En el proceso de destitución (impeachment) de Donald Trump que se puso en movimiento, los demócratas votaron todos, menos dos, a favor de reprobar a Trump y si los votos se mantienen tal y como se han producido este jueves, este será recusado antes de las elecciones que se celebrarán dentro de un año. TWITTER: SIN ANUNCIOS POLÍTICOS La red social Twitter cambió las reglas de sus anuncios con respecto a la propaganda política y, según anunció el fundador y director ejecutivo de la empresa, Jack Dorsey, los prohibirá en la plataforma. "Hemos tomado la decisión de detener toda la publicidad política en Twitter a nivel mundial. Creemos que el alcance del mensaje político debe ganarse, no comprarse. ¿Por qué? Algunas razones...", comenzó Dorsey en un tuit explicando los motivos de la drástica decisión. "Un mensaje político gana influencia cuando la gente decide seguir una cuenta o retuitearlo. Pagar por tener más alcance elimina esa decisión y obliga a que los mensajes políticos sean optimizados y dirigidos. Creemos que esta decisión no debería ser limitada por el dinero", sostuvo, ampliando el primer mensaje.

