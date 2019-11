Vidal y Kicillof comenzaron la transición en la Provincia

Se reunieron en la sede de la Gobernación en La Plata. El exministro de Economía le solicitó retrotraer los aumentos en la tarifa de luz previstos para enero. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el gobernador electo Axel Kicillof se reunieron en el despacho oficial de la casa de Gobierno para darle inicio a la transición política en la provincia de Buenos Aires. Es la primera vez que estuvieron frente a frente y, entre otros puntos, el ex ministro de Economía le solicitó que retrotraiga el aumento en las tarifas de luz dispuesto para enero. "Le dije que con los precios, cómo está gente y lo que ganaron las empresas, no me parecía (el incremento), y le pedí que no queden cuestiones que se van a aplicar en el próximo gobierno definidas ahora", indicó en declaraciones a la prensa. Desde el entorno de la mandataria señalaron que "todo el gabinete estará a disposición para lo que necesiten y para no entregar la provincia como se recibió, se dejó claramente la vara mucho más alta", en relación a la situación de Buenos Aires luego de los ocho años de gestión de Daniel Scioli. Vidal y Kicillof ya tienen armados los equipos que entablarán las negociaciones para llevar adelante un traspaso ordenado y dinámico a partir del próximo lunes. Del lado de Vidal estarán el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai; el ministro de Economía, Damián Bonari; y el subsecretario de Coordinación de la Gestión, Emmanuel Ferrario. Por parte de Kicillof se harán cargo, además del ex secretario de Comercio, Augusto Costa, el ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Carlos Bianco; el ex presidente de la Comisión Nacional de Valores, Cristian Girard; el ex director del Banco Central, Juan Cuattromo, y el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Federico Thea. Son los principales colaboradores del economista. Con relación al pedido de Kicillof de anular el aumento de tarifas, desde la gobernación bonaerense indicaron que "fue algo que se conversó y no hubo definición". "Hablaron del aumento de tarifas. Nosotros deberíamos haber aumentado la luz y no lo hicimos. Eso debemos hacerlo por contrato. Por un contrato que nos dejó Scioli. Pero bueno, no aumentamos en el año, pero debemos hacerlo ahora", agregaron. El gobernador electo arribó a la sede gubernamental a las 10:35 y fue recibido por Fabián Perechodnik, secretario general del Gobierno. La reunión comenzó 10:45, en el despacho de la gobernadora, ubicado en el primer piso. Kicillof llegó junto a su equipo técnico para la transición (Blanco, Costa, Thea y Vila) y Teresa García, pero la reunión fue mano a mano, a solas, durante dos horas. "Fue en muy buenos términos, muy cordial y mostraron buena sintonía de las dos partes. Conversaron sobre la situación en general de la PBA (economía, salud, desarrollo social, seguridad, entre otros) y definieron que el lunes empezarán a reunirse los equipos técnicos de la transición y estarán a disposición todos los ministros de cada una de las áreas de gobierno para acompañar a los funcionarios entrantes", señalaron desde el entorno de Vidal, que al finalizar saludó uno por uno al resto del equipo de Kicillof.

Vidal y Kicillof comenzaron la transición en la Provincia

