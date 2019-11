Refuerzan el cepo cambiario

En el exterior, los turistas solo podrán extraer adelantos por 50 dólares con la tarjeta. También se limitó la compra de fichas en casinos y la de criptomonedas como Bitcoin. El Banco Central endureció aún más el cepo cambiario y decidió restringir distintas operaciones con tarjeta de crédito que implicaban consumo de divisas. Además, los turistas tendrán desde noviembre un límite para extraer adelantos de efectivo con la tarjeta de crédito de U$S50 dólares. El BCRA comunicó una norma para complementar la reglamentación del cepo cambiario reforzado que comenzó a estar vigente desde esta semana. En ese sentido, la autoridad monetaria salió a prohibir el uso de plásticos para hacer compras en establecimientos de juegos de azar, para la compra de criptoactivos como Bitcoin y para hacerse de moneda extranjera a través de sistemas de pago internacionales. De esta forma, el Central prohibirá la mecánica del "dólar casino" por el cual era posible hacerse de divisas sin límite comprando y vendiendo fichas, que se cobran en dólares. El sistema era muy simple. En un casino del exterior se compraban fichas con tarjeta de crédito y, sin usarlas, se vendían en caja para recibir las divisas. Así, ese turista conseguía moneda extranjera a tipo de cambio oficial y sin topes. También están incluidas transacciones con operadores de servicios de pago internacionales. El "dólar PayPal" consistía en fondear cuentas con pesos a través de la tarjeta de crédito y poder convertirlas, también a tipo de cambio oficial, en billete verde. Algo parecido sucedía con las plataformas que ofrecían criptomonedas como Bitcoin. Esa posibilidad también quedará restringida. Por otra parte, el Banco Central determinó que desde noviembre existirá un tope de U$S50 para extraer efectivo en el exterior con la tarjeta de crédito, algo que hasta esta nueva normativa no tenía tope. El límite de U$S50 será por cada operación, que podrá repetirse indefinidamente, aunque generalmente los bancos suelen cobrar comisiones. Este límite funcionará solo los turistas que extraigan adelantos en efectivo con la tarjeta de crédito por ejemplo desde un cajero. Pero aquellos que tengan una caja de ahorro en dólares y quieran obtener divisas de esa cuenta, no tendrán límites, ya que esa operación no implica una conversión de pesos a dólares.



Refuerzan el cepo cambiario

