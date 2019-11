La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/nov/2019 Efemérides del día de la fecha: 1º de Noviembre







DÍA MUNDIAL DEL VEGANISMO Fue instituido por Louise Wallis, presidenta de la "Sociedad Vegana" del Reino Unido, en el año 1994 con el objetivo de conmemorar la fundación de la Sociedad y dar a conocer los valores del estilo de vida vegana. La "Sociedad Vegana" fue fundada por Donald Watson y Elsie Shrigley, dos vegetarianos que sabían que los productos y alimentos derivados de los animales implicaban su sufrimiento y explotación, en el año 1944; a su vez, ambos acuñaron el término "vegano" para distinguir a aquellas personas que no utilizan ningún producto de origen animal de los vegetarianos. El veganismo es un estilo de vida basado en el respeto de los animales a través de la no participación de su explotación para la producción de alimentos, cosméticos y ropa y luchar para acabar con estos productos que consideran a los animales cosas para nuestro consumo. En lo que respecta a la alimentación, la dieta de los veganos incluye frutos secos, semillas, legumbres, hortalizas, cereales y verduras. DESCUBRIMIENTO DEL ESTRECHO DE MAGALLANES Ante una corte repleta de súbditos el intrépido navegante Fernando de Magallanes se presentó ante el rey Manuel I de Portugal con la arriesgada e interesante propuesta de buscar una nueva vía de navegación para llegar a Asia. A pesar de la rotunda negativa del gobernante, Magallanes siguió firme con su proposición y se dirigió a España, donde el rey Carlos I aceptó financiar su expedición y lo nombró capitán general de la flota. "La Armada de las Molucas", compuesta por las naves "Trinidad", "San Antonio", "Victoria", "Concepción" y "Santiago", partieron de Sanlúcar de Barrameda en el año 1519. Después de realizar la primera parada en la isla Tenerife y bordear las costas del norte de África enfilaron hacia América encontrándose en el camino con feroces vientos, gigantescas olas y tormentas fuertes que constantemente los desviaban. Arduos meses padecieron aquellos navegantes que se vieron sorprendidos y agradecidos cuando tocaron tierra en Río de Janeiro. A partir de allí avanzaron hacia el sur manteniéndose cerca de las costas para no perder el rumbo, en este transcurso la desembocadura del Río de la Plata fue explorada para comprobar, muy a pesar de los tripulantes, que no se trataba de lo buscado. En un clima dominado por la monotonía, el cansancio y el gélido invierno, las naves dejaron el infinito curso de agua para establecerse en las costas de Santa Cruz en lo que llamaron Puerto de San Julián; como la comida escaseaba, Magallanes tomó la decisión de reducir las raciones lo que molestó a los capitanes y los oficiales que, considerando fracasada la expedición, armaron un motín y tomaron 3 naves. La respuesta del capitán general fue una brutal represión que terminó con la muerte de uno de los cabecillas y el abandono en tierras inhóspitas de los dos restantes. Más adelante, la equivocada decisión de enviar a la nave "Santiago" a explorar el río le costó perder a marineros y que la misma se hiciera añicos al chocar contra las rocas de las orillas. La suerte volvió al exhausto Magallanes cuando en aquel frío octubre encontró un cabo, bautizado "Cabo Vírgenes" por él, en el que bordeándolo se podía observar infinitas extensiones de agua que luego confirmarían que era el ansiado estrecho por el que llegarían al océano Pacífico. Atravesar el "Estrecho de Todos los Santos", nombre dado por Magallanes al mismo, fue arriesgado y peligroso pues las gigantes olas y las afiladas rocas dificultaban el trayecto; cuando estuvieron frente una división del estrecho se separaron, la nave "San Antonio" no regresó jamás con las demás porque un motín dirigido por Esteban Gómez la hizo desertar y retornar a España; fueron las naves "Concepción", "Victoria" y "Trinidad" las que lograron atravesar el estrecho y llegar al océano Pacífico. SE LANZA EL PRIMER PRODUCTO DE "HELLO KITTY" Un día como hoy en el año 1974, la compañía japonesa Sanrio lanzaba al mercado el primer producto de "Hello Kitty." Diseñado por Yuko Shimizu en tiempos en los que Inglaterra causaba fascinación en el país, "Hello Kitty" apareció en las tiendas en un pequeño monedero de vinilo que fue un éxito sensacional. A pesar de que por años se pensó que este personaje era un gato, la empresa aclaró que en realidad "Kitty White" "es una niña pequeña, muy alegre y feliz, con un corazón de oro." Por otra parte, en una entrevista brindada a la revista "Time", la diseñadora oficial Yuko Yamaguchi aclaró la razón por la que "Kitty" no tiene boca: "es para que la gente que la mire pueda proyectar sus propios sentimientos en ella, ya que, tiene una cara inexpresiva".

