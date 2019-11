Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 01/nov/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 01/nov/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Fútbol







LANÚS LE GANÓ A BOCA En el cierre de la fecha 11 de la Superliga, Boca Juniors recibió ayer otro golpe: perdió 2-1 en su visita a Lanús, que de esta manera se convirtió en el único escolta del líder Argentino Juniors. Los goles del Granate fueron marcados por Sand y Auzqui, mientras que Zárate anotó el empate transitorio para el Xeneize. Además, también ayer, Arsenal igualó 2-2 con Central Córdoba (SdE), mientras que Vélez no pudo quebrar a Huracán y terminó 0-0. Con estos resultados, las principales posiciones son: 1) Argentinos, 24 puntos; 2) Lanús, 22; 3) Boca y River, 21. RENUNCIÓ PIZZI Tras la derrota ante Defensa y Justicia del miércoles en el Nuevo Gasómetro, Juan Antonio Pizzi renunció ayer como DT de San Lorenzo, sumergido en una racha de cinco derrotas en las últimas seis presentaciones y sin poder encontrarle la vuelta al equipo para hallar funcionamiento. Diego Monarriz (entrenador de la Reserva) y Hugo Tocalli (coordinador de divisiones juveniles) se harán cargo del plantel interinamente. GANÓ EL SUB 17 Por la segunda fecha del Grupo E del Mundial Sub 17 que se está disputando en Brasil, la Selección Argentina le ganó ayer 3-1 a Camerún después de dar vuelta el marcador en el segundo tiempo. Con este resultado, el equipo dirigido por Pablo Aimar suma 4 puntos, dado que en el debuta había empatado con España. Su próximo compromiso será el domingo ante Tayikistán. LA VUELTA DE MESSI La AFA informó ayer la lista de convocados de la Selección Mayor para la fecha FIFA de noviembre, que tendrá a Argentina jugando frente a Brasil (viernes 15 en Arabia Saudita) y Uruguay (martes 19 en Israel). Y la principal novedad es el regreso de Lionel Messi, tras cumplir la sanción que recibió luego de la Copa América. Además de la base que viene siendo citada por Lionel Scaloni, continúan Marcos Rojo (de floja actuación ante Alemania), Lucas Ocampo y Lucas Alario (figuras ante Alemania y Ecuador); y se agrega el defensor Nehuén Pérez (defensor del Atlético Madrid que se encuentra a préstamo en Famalicao de Portugal). LOS SUB 23 A su vez, Fernando Batista dio una nueva lista de preseleccionados para la Selección Sub 23 que está preparando para el Torneo Preolímpico y que afrontará en noviembre un cuadrangular en Mallorca. En esta oportunidad se destacan dos jugadores de Boca (Alexis MacAllister y Nicolás Capaldo) y aquellos que actualmente se desempeñan en el exterior como Ezequiel Ponce, Matías Vargas, Ezequiel Barco, Leonardo Balerdi y Marcos Senesi, entre otros. PRIMERA C En la continuidad de la 14ª fecha del Apertura hoy se disputarán dos partidos: Cañuelas vs El Porvenir y Victoriano Arenas vs Midland (ambos desde las 15.30). Los líderes del torneo son Laferrere y Cañuelas con 24 puntos. Mientras que esta jornada comenzó el martes con el empate 3-3 entre Real Pilar y Central Córdoba de Rosario. PRIMERA D La octava fecha del Torneo Apertura comenzará hoy con la presentación del único líder: desde las 15.30, Liniers (16 puntos) visitará a Deportivo Paraguayo (13º con 4 puntos). Por esta jornada, Puerto Nuevo estará recibiendo mañana sábado a Central Ballester desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: