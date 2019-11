Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 01/nov/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 01/nov/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

CIUDAD, EL DOMINGO Por la cuarta fecha de la Zona Norte "B" del Torneo Provincial de Clubes, Ciudad de Campana visitará este domingo a las 20.00 a Belgrano de San Nicolás en el estadio Fortunato Bonelli. El conjunto nicoleño llega a este encuentro luego de perder como local el clásico de la ciudad frente a Regatas. Por su parte, el Tricolor también perdió como local en su última presentación: 82-78 ante Atenas de La Plata. Esta cuarta fecha de la Zona Norte "B" se completará con Atenas (LP) vs Sportivo Pilar, mientras que Social de Alejandro Korn jugará el partido Interzonal frente a Deportivo San Vicente. Por la Zona Norte "A", además, jugarán: Platense (LP) vs Colón (Chi) e Independiente (Z) vs Regatas (SN). MILLA, JUNTO A VIVIAN En el marco de la preparación para los 200 kilómetros de Buenos Aires, 10ª fecha de la temporada del Súper TC2000, que se disputará el 10 de noviembre, el campanense Matías Milla estuvo realizando distintos ensayos en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba junto a Franco Vivian, con quien compartirá el Renault Fluence #28. "Fue una buena prueba con todo el equipo. Pudimos girar muchas vueltas con Franco y eso le sirvió mucho para la adaptación al nuevo reglamento y para conocer el auto. Intentaremos ir por un gran fin de semana en los 200Km", contó el piloto de nuestra ciudad en su cuenta de Twitter. MUNDIAL DE RUGBY Este sábado a las 6.00 se disputará la final del Mundial de Rugby "Japón 2019" entre Inglaterra y Sudáfrica, que reeditarán la final del Mundial 2007. Los Springbooks irán por su tercer título (ya ganaron en 1995 y 2007), mientras que La Rosa buscará repetir el campeonato logrado en 2003. De esta manera se corta la racha de Nueva Zelanda, que había ganado los últimos dos Mundiales (los All Blacks suman tres títulos en total) y que en la madrugada de hoy jugaban el partido por la medalla de bronce frente a Gales. MÁSTERS 1000 PARIS Hoy se disputarán los Cuartos de Final del Masters 1000 de París, último certamen de la temporada del circuito mundial de la ATP (los ocho mejores del año jugarán finalmente el Masters y después llegará la Copa Davis). Los duelos serán: Cristian Garín vs Grigor Dimitrov, Novak Djokovic vs Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalov vs Gale Monfils y Jo-Wilfred Tsonga vs Rafael Nadal. De esta certamen participó un único argentino: Diego Schwartzman, quien perdió en segunda ronda ante el británico Kyle Edmund. LAS GIGANTES CONFIRMADAS La Selección Femenina de Básquet definió su plantel para el Preolímpico que disputará del 14 al 17 de noviembre en Bahía Blanca frente a Estados Unidos, Brasil y Colombia. Las convocadas por el entrenador Leonardo Costa son: Luciana Delabarba, Débora González, Andrea Boquete, Victoria Llorente, Natacha Pérez, Sofía Aispurúa, Agostina Burani, Mora Marchizotti, Sol Castro, Florencia Chagas, Ornella Santana y Macarena Rosset.

