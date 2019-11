Presentó tres equipos en el torneo de Ajedrez organizado por el Departamento de Cultura de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Participaron 23 instituciones y más de 250 jugadores. El sábado 26 de octubre se disputó un nuevo torneo de Ajedrez organizado por el Departamento de Cultura de Clubes afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El evento se realizó en las instalaciones del Polideportivo del Club Atlético Vélez Sarsfield y puso en juego la XII Edición de la Copa Cultura AFA. El certamen contó con la participación de 23 instituciones de todo el país (como delegaciones de Belgrano de Córdoba y Aldosivi de Mar del Plata, por ejemplo), reuniéndose más de 250 jugadores que conformaron un total de 75 equipos entre las tres categorías habilitadas: Superior, Reserva y Sub 18. Y fue acompañado por autoridades del Departamento de Cultura de AFA y el Presidente de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), Mario Petrucci. En ese marco, el Club Villa Dálmine presentó tres equipos, dos en Sub 18 y uno en Reserva, que estuvieron conformados por jugadores de Campana, Zárate, Escobar y San Pedro. En Reserva, el conjunto Violeta estuvo representado por Gonzalo Saldaño, Diego Domínguez y Marcelo Taranilla, quienes obtuvieron el 7º puesto, después de ganar cinco matchs sobre siete posibles. En primera instancia derrotaron 3-0 a Vélez Sarsfield "B" y luego se midieron con Racing Club "A" (1-2), Racing Club "B" (2-1), Vélez Sarsfield "A" (0-3), Temperley (3-0), Quilmes "B" (2,5-0,5) y Platense (2,5-0,5). En esta categoría, el campeón fue Excursionistas, que ganó cinco matches y empató los dos restantes. El podio lo completaron Lanús "A" (6-0-1) y Vélez Sarsfield "A" (6-0-1). En tanto, en Sub 18, el equipo Villa Dálmine "B", integrado por Lucía Rossi, Agustín Díaz de la Viña y Lucas Zárate, culminó en el 8º puesto tras enfrentar a Belgrano de Córdoba (0-3), San Miguel de General Las Heras (1,5-1,5), Excursionistas (1-2), Racing Club "B" (1-2), Lanús "B" (3-0) y Lanús "C" (3-0). Mientras que el terceto Villa Dálmine "A", equipo conformado por Iván Rossi, Santino Serrano y Cristian Zárate, culminó en el 12º puesto después de medirse frente a Vélez Sarsfield (0-3), Lanús "B" (3-0), Banfield "A" (2,5-0,5), Aldosivi de Mar del Plata (1,5-1,5), Racing Club "A" (0-3), Racing Club "C" (2-1) y Belgrano de Córdoba (1-2). En esta categoría Sub 18, el campeón fue Vélez Sarsfield (ganó seis de sus siete matchs), mientras que el podio lo completaron Belgrano de Córdoba y San Lorenzo "A". En la categoría Superior, el campeón fue Vélez Sarsfield (4-2-1); el subcampeón resultó Ferro Carril Oeste (4-2-1); y en tercer lugar quedó Justo José de Urquiza "A" (5-0-2).

VILLA DÁLMINE PRESENTÓ TRES EQUIPOS: UNO EN RESERVA Y DOS EN SUB 18.





UNO DE LOS EQUIPOS SUB 18 DEL VIOLETA, INSTANTES ANTES DE ENFRENTAR A RACING CLUB.





EN EL POLIDEPORTIVO DE VÉLEZ ESTUVIERON REPRESENTADAS 23 INSTITUCIONES Y SE REUNIERON MÁS DE 250 JUGADORES.



Ajedrez:

Villa Dálmine participó de la XII Copa Cultura AFA

