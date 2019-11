El certamen infantil se dividirá en cinco categorías, hasta Sub 16. Paralelamente se disputará la Copa "Salvador Calí", abierto para todas las edades y niveles. Este sábado 2 de noviembre a partir de las 10.00 horas, la Escuela de Ajedrez "Salvador Calí" del Club Nautico Zárate que dirige el profesor Fernando Romano organizará una nueva edición del Torneo Abierto "Salvador Cali". El certamen se jugará por el sistema suizo a seis rondas, abierto, y se dividirá en cinco categorías: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16. La competencia será dirigida por el árbitro internacional Edgardo Cavagna y Gonzalo Saldaño. El torneo, cuya inscripción es gratuita, se desarrollará en el Salón de Usos Múltiples del CNZ, entregará premios para los mejores diez de cada categoría. ABIERTO PARA MAYORES Paralelamente al certamen infantil se jugará el tradicional Abierto para todas las edades y niveles de juego, en donde estará en juego la Copa "Salvador Calí". Este torneo, que también es de inscripción gratuita, se disputará por sistema suizo a 6 rondas, con partidas de 15 minutos por jugador. Habrá copas para los mejores tres de la clasificación general y también reconocimientos para el mejor socio del CNZ, el mejor mayor de 55 años, el mejor juvenil y la mejor participante femenina. Para mayor información, contactarse con la Secretaría de Deportes del Club Náutico Zárate al teléfono (03487) 426112. O al teléfono celular (03489) 15-680299.

EL TORNEO ES ABIERTO Y GRATUITO Y SE DESARROLLA EN EL SUM DEL NÁUTICO ZÁRATE.



Ajedrez:

Mañana se juega el Torneo Abierto "Salvador Calí"

