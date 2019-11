LINIERS SE AFIANZA Ayer, en el inicio de esta octava fecha del Torneo Apertura, Liniers derrotó 1-0 a Deportivo Paraguayo con gol de Lucas Miguens a los 45 minutos del segundo tiempo. De esta manera llegó a los 19 puntos y se afirmó como único líder del certamen. Hoy, además de Puerto Nuevo vs Central Ballester, también jugarán: Juventud Unida vs Sportivo Barracas. La programación continuará mañana domingo con Defensores de Cambaceres vs Muñiz y Centro Español vs Claypole. Mientras que el lunes se cerrará con Yupanqui vs Lugano y Atlas vs Argentino de Rosario.

El encuentro se jugará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos. El DT Martín Correa realizará una variante obligada: Nicolás Colombano reemplazará al lesionado Santiago Palacio. Por la octava fecha del Torneo Apertura de la Primera D, Puerto Nuevo recibirá esta tarde la visita de Central Ballester en un partido que se jugará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, con arbitraje de Edgardo Zamora. Para el Auriazul será no sólo la oportunidad de conseguir su tercera victoria del campeonato (y tercera en condición de local), sino también la posibilidad de acercarse a las principales posiciones del certamen. De hecho, en caso de ganar, llegará a los 11 puntos y quedará igualado con Defensores de Cambaceres y Centro Español en el sexto puesto. Otro condimento que tendrá el encuentro para el Portuario será la presentación del DT Martín Correa en el estadio Carlos Vallejos: será la primera vez que el entrenador esté al frente del equipo en Campana, después de su debut de urgencia frente a Liniers como visitante tras la salida de Carlos Pereyra. En ese sentido, el parate por las Elecciones le permitió a Correa tener dos semanas para conocerse con el plantel antes de este duelo frente a Central Ballester. Incluso, pudo realizar un amistoso frente a Atlético Las Campanas (victoria 5-0). Sin embargo, el DT no tiene pensado por ahora meter mano en la formación inicial que venía trabajando "Jetín" Pereyra y que lleva tres partidos sin recibir goles. De hecho, Correa no realizó variantes ante Liniers y hoy hará una sola, pero obligada: Santiago "Chicho" Palacio se desgarró el cuádriceps derecho y su lugar será ocupado por Nicolás Colombano. De esta manera, Puerto Nuevo formará hoy con Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Raúl Colombo, Lautaro Velasco, Lautaro Cuenos; Emanuel Russo, Kevin Redondo, Nicolás Colombano, Agustín Campana; Mariano Filiosi y Brian Fassone. La nómina de convocados para el encuentro de esta tarde la completan: Esteban Montesano, Ezequiel Ramón, Eliseo Aguirre, Enzo Moreno, Nazareno Gómez, Rodrigo Fleitas y Orlando Sosa, quienes completarán el banco de suplentes. Por su parte, Central Ballester llegará a Campana con la misma campaña que viene realizando el Portuario: dos victorias, dos empates y tres derrotas en siete presentaciones. Así, ambos equipos comparten hoy el 9º puesto con 8 unidades. Actualmente, el Canalla acumula dos juegos sin triunfos: en sus últimas presentaciones cayó 2-1 como visitante ante Atlas y luego igualó 1-1 con Yupanqui como local. El conjunto de José León Suárez es dirigido por Gabriel Farías, quien tendrá dos bajas para visitar a Puerto Nuevo, dado que frente a Yupanqui fueron expulsados Gastón Echavarrieta y Alberto Luna. Así, Central Ballester formaría hoy con Agustín Di Biase; Lucas Uñate, Iván Rojas, Facundo Barreto, Rodrigo Díaz; Marcos Robles, Thiago Gómez, Alejandro Acuña, Iván Ruiz; Julio Gauna y Donato Lanzillota.

NICOLÁS COLOMBANO VOLVERÁ A LA TITULARIDAD EN REEMPLAZO DEL LESIONADO SANTIAGO PALACIO. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 75. En 74 partidos, Puerto Nuevo ganó 26 veces, Central Ballester se impuso en 27 ocasiones y empataron 21. Puerto convirtió 118 goles, mientras que Ballester anotó 113. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 38 partidos: Puerto ganó 14 (69 goles) y Ballester logró 8 triunfos (48 goles). Empataron 16 veces COMO LOCAL BALLESTER. En 36 partidos, Puerto ganó 12 veces (49 goles), Ballester venció en 19 oportunidades (65 goles) y se registraron 5 empates. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El lunes 11 de febrero de 2019, por la 17ª fecha del campeonato 2018/19 de Primera D, Puerto Nuevo se impuso 3-0 con goles de Enzo Moreno, Nazareno Gómez y Santiago Correa (de penal). APOSTILLAS: Puerto Nuevo suma 2 encuentros sin perder ante Central Ballester, con 2 victorias consecutivas. La última derrota se produjo el lunes 5 de febrero de 2018, por la 16ª fecha del campeonato 2017/18 de Primera D: fue por 1 a 0, con gol de Sebastián Ybares. Como local, el Portuario acumula 2 partidos sin derrotas, con un triunfo y un empate. El último traspié en esta condición tuvo lugar el domingo 30 de octubre de 2016, por la 10ª fecha del c 2016/17 de Primera: fue 1 a 0, con gol de Federico Sellechia. GOLEADORES PUERTO NUEVO: Banegas (7), Orlando Sosa (6), Carlos Canale (5), Malaszuk (4), Oscar Rodríguez (4), Rubén Stella (4), Hugo Yedro (4), Damián Rivas Karlic (4), Nicolás González (4), Martín Monteagudo (3) y Cristian Gualdoni (3). GOLEADORES BALLESTER: Erbes (4), José Farías (4), Maidana (3), Mercado (3), Baldassín (3), Hernán Darío D´Andrea (3), Juan de Dios Quiroga (3), César Rodríguez (3) y Julio Monsalvo (3). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA GOLEADA DE 2005 El jueves 20 de octubre, por la 13ª fecha del Torneo Apertura de la Primera D 2005/06, Puerto Nuevo se impuso 4-1 como local. La síntesis fue la siguiente: PUERTO NUEVO (4): Maximiliano Domínguez; Daniel Canale, Gonzalo Barrios, Diego Bardón y Gerardo Riva; Mauro Fernández, Santiago Guevara (Pablo Villagra), Nicolás González (Pablo Pérez Radaco) y Carlos Barrios; Juan Pablo Martínez (Facundo Dimena) y Diego Krum. DT: Sandro Sileoni. SUPLENTES: Juan Zeballos y Eduardo Lastra. CENTRAL BALLESTER (1): Jorge Rodríguez; Luis Carnevale (Damián Gómez), Diego Gómez y Emiliano Pérez (Sebastián Arroyo); Gustavo Oyola (Cristian Cuevas), Ariel Garay, Benjamín Leguizamón y Julio Monsalvo; Sergio Fernández y Damián Solferino. DT: Mario Zurita. SUPLENTES: Matías Cúneo y Luciano Moyano. GOLES: PT 2m Emiliano Pérez (CB), de penal; 7m Gonzalo Barrios (PN). ST 6m Juan Pablo Martínez (PN), 8m Diego Krum y 43m Carlos Barrios (PN). ÁRBITRO: Cristian Cernadas. CANCHA: Puerto Nuevo.

Primera D:

Puerto Nuevo recibe hoy a Central Ballester

